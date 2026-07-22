Rompieron el vidrio de una camioneta para robar herramientas en pleno centro

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este miércoles, acusados de romper el vidrio de una camioneta estacionada en el centro de Comodoro Rivadavia y sustraer dos maletines con herramientas de su interior.
El hecho se registró alrededor de las 2:45, cuando una mujer alertó al Centro de Monitoreo que dos individuos habían dañado el cristal de una Toyota Hilux gris estacionada sobre la calle San Martín, frente a un domicilio, para luego apoderarse de dos maletines con herramientas.
La denunciante aportó las características físicas y de vestimenta de los sospechosos, quienes escaparon por calle San Martín en dirección a Chacabuco.
Con esa información, efectivos de la Comisaría Seccional Primera que realizaban tareas de patrullaje preventivo localizaron a los sospechosos en la esquina de avenida Rivadavia y Chacabuco. Al advertir la presencia policial, uno de ellos fue reducido en el lugar, mientras que el restante intentó escapar a pie hacia avenida Alsina, aunque fue alcanzado y detenido a pocos metros.
Los aprehendidos fueron identificados por la Policía como Fabián Damián V., de 30 años, y Roberto Miguel A., de 41, quienes quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la investigación por el robo.