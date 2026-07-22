Más de 200 personas viven en situación de calle en Comodoro

“Llevamos más de 50 viandas y no alcanza”, sostienen voluntarios que reclaman un refugio permanente.

Claudio Rogge, coordinador de la organización Albergue Alternativa, aseguró que cada madrugada recorren distintos sectores de Comodoro Rivadavia para asistir a quienes duermen a la intemperie. Destacó el apoyo solidario de la comunidad y reiteró la necesidad de crear un albergue nocturno permanente.

Las bajas temperaturas que afectan por estos días a la ciudad vuelven a poner en evidencia la situación de las personas que viven en la calle. En ese contexto, el coordinador de Albergue Alternativa, Claudio Rogge, advirtió que la problemática continúa en crecimiento y estimó que actualmente son más de 200 las personas que se encuentran en situación de calle en distintos puntos de Comodoro Rivadavia.

"De una forma u otra, trato de transformarme en alguien que salga a pedir por los que realmente hoy no tienen voz y no pueden hacerlo. Un abrigo o un alimento ayudan muchísimo, sobre todo con estas condiciones climáticas", expresó.

Rogge explicó que las recorridas solidarias se realizan durante la madrugada, ya que es el momento en que pueden localizar a quienes efectivamente pernoctan en la vía pública o en edificios abandonados.

"Hay personas que deambulan durante el día, pero nosotros asistimos a quienes duermen en la calle o buscan refugio en construcciones abandonadas", indicó.

Asimismo, destacó que la organización decidió no difundir imágenes de las personas asistidas para resguardar su dignidad. "Ya están en una situación de extrema vulnerabilidad y exponerlas solo las vuelve aún más vulnerables", sostuvo.

En cada salida, los voluntarios preparan más de 50 viandas para distribuir entre quienes más lo necesitan, aunque reconocen que esa cantidad suele resultar insuficiente.

"Siempre salimos con más de 50 viandas y, aun así, muchas veces nos falta para alguien más", afirmó.

El referente social también señaló que una gran parte de los jóvenes que viven en la calle atraviesa problemas de consumo de sustancias. En ese sentido, explicó que, además de brindar asistencia alimentaria, trabajan desde la iglesia para acompañarlos en procesos de recuperación y derivarlos a centros de rehabilitación cuando aceptan recibir ayuda.

Respecto al sostenimiento de la organización, Rogge remarcó que el trabajo es posible gracias al aporte permanente de la comunidad.

"No hacemos eventos para recaudar dinero. Vivimos de la solidaridad de la gente: algunos donan alimentos, otros ropa y otros su tiempo. Primero agradezco a Dios y después a toda la sociedad de Comodoro porque son ellos quienes sostienen este trabajo desde hace años", manifestó en declaraciones que publica Crónica.

Por último, reiteró un reclamo que impulsa desde hace tiempo: la creación de un albergue nocturno permanente para personas en situación de calle.

"Comodoro se merece un albergue. La ciudad necesita un centro de noche bien asistido para contener a quienes no tienen dónde dormir. Invertimos en calles, plazas y rutas, pero muchas veces nos olvidamos de los más vulnerables", reflexionó.

Quienes deseen colaborar con Albergue Alternativa pueden hacerlo mediante donaciones de ropa, alimentos o insumos, comunicándose por WhatsApp al 297-5385245 o a través de su página de Facebook Albergue Alternativa. Desde la organización aclararon que, debido a la cantidad de voluntarios disponibles, en ocasiones pueden demorar en retirar las donaciones, aunque remarcaron que toda colaboración resulta fundamental para continuar con la asistencia diaria.