Este lunes cortarán por completo un tramo de la avenida Ducós

La interrupción de la circulación se extenderá desde las 9:00 hasta las 20:00 horas, por lo que solicitaron a los automovilistas planificar recorridos alternativos para evitar demoras.
¿Dónde será el corte?
El tránsito estará interrumpido en el sector de avenida Ducós al 400, donde se ejecutarán tareas de infraestructura.
Así serán los desvíos
Tránsito pesado
Los vehículos de gran porte deberán ingresar por calle 25 de Mayo, circulando en sentido contrario hasta 2 de Abril, para luego retomar su recorrido habitual.
Tránsito liviano
Los automovilistas que circulen por avenida Ducós deberán desviar por calle Mitre para acceder al sector céntrico de la ciudad.
Desde el Municipio solicitaron respetar la señalización instalada en la zona y, en la medida de lo posible, evitar transitar por ese sector mientras se desarrollen los trabajos.
También recomendaron utilizar vías alternativas para agilizar la circulación y prevenir congestionamientos.