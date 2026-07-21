La final del Mundial 2026 entre Argentina y España terminó con un fuerte cruce entre futbolistas de ambos equipos y dejó como saldo la expulsión de Leandro Paredes, quien ahora quedó a la espera de la resolución de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que definirá si deberá cumplir una suspensión en los próximos compromisos de la Selección.

Paredes fue expulsado tras la final del Mundial y podría recibir una dura sanción

El mediocampista, capitán de Boca Juniors, recibió la tarjeta roja una vez finalizado el encuentro, luego de protagonizar un altercado con Eric García y Gavi durante los festejos del conjunto español en el MetLife Stadium.

Cómo se originó el incidente

La tensión comenzó inmediatamente después del pitazo final, cuando se produjo un cruce entre Nahuel Molina y Rodri en medio de la celebración española. Según trascendió, un contacto entre ambos derivó en empujones y discusiones, situación que rápidamente involucró a otros jugadores.

En ese contexto, Eric García intervino con la intención de separar a los futbolistas, pero el conflicto se intensificó cuando Paredes ingresó en la escena y empujó al defensor español. Instantes más tarde también se enfrentó con Gavi, a quien sujetó de la camiseta y empujó durante la discusión.

La situación obligó a intervenir al entrenador Lionel Scaloni, junto a los integrantes del cuerpo técnico Walter Samuel y Roberto Ayala, además de algunos futbolistas como Thiago Almada, quienes buscaron contener a los protagonistas y evitar que la pelea pasara a mayores.

Finalmente, el árbitro esloveno Slavko Vini mostró la tarjeta roja a Paredes cuando el partido ya había concluido, dejando asentada la expulsión en el informe oficial.

¿Cuántas fechas de suspensión podría recibir?

Por el momento, la FIFA no confirmó la sanción deportiva que recibirá el volante argentino.

Al tratarse de una expulsión ocurrida tras el final del partido y vinculada a incidentes disciplinarios, el caso será analizado por la Comisión Disciplinaria del organismo, que podrá determinar desde una fecha de suspensión hasta un castigo mayor si considera que existió conducta violenta o antideportiva.

Hasta que se conozca el fallo, no es posible confirmar cuántos partidos deberá cumplir Paredes, ya que la decisión dependerá del contenido del informe arbitral y de la evaluación disciplinaria de la FIFA.

Más sanciones para Argentina

Además de la expulsión de Paredes, la Selección sufrió otra tarjeta roja durante la final: Enzo Fernández fue expulsado tras recibir dos amonestaciones.

A ello se sumaron las tarjetas amarillas mostradas a Lisandro Martínez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y al propio Lionel Scaloni.

Como consecuencia de ese elevado número de sanciones disciplinarias, la AFA deberá afrontar multas económicas impuestas por la FIFA. De acuerdo con el reglamento, las cinco tarjetas amarillas representan una multa de 50.000 dólares, mientras que la expulsión de Enzo Fernández suma 15.000 dólares adicionales.

Asimismo, al haber sido sancionados cinco o más integrantes de la delegación entre jugadores y cuerpo técnico, la FIFA contempla otra multa de 15.000 dólares por conducta inapropiada del equipo.

En total, las sanciones económicas superarían los 80.000 dólares, independientemente de la resolución que adopte la FIFA sobre la posible suspensión de Leandro Paredes.