Las declaraciones de Emiliano "Dibu" Martínez encendieron la preocupación entre los hinchas de la Selección Argentina. Luego de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026, el arquero dejó abierta la posibilidad de alejarse del equipo nacional al admitir que atraviesa un momento de profunda reflexión.

Preocupación en la Scaloneta: el "Dibu" analiza dar un paso al costado

A través de una publicación realizada durante la madrugada de este martes en sus redes sociales, el guardameta expresó el dolor que le dejó la caída en la definición del título y reconoció que analiza cuál será su futuro con la camiseta albiceleste.

"Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a la Argentina y hacer historia una vez más", escribió al comienzo de su mensaje.

Más adelante, sorprendió con una frase que generó incertidumbre sobre su continuidad.

"La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado", expresó.

El arquero cerró su publicación con un pedido de disculpas a los hinchas y un agradecimiento a sus compañeros.

"Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros".

Un Mundial irregular, pero una final memorable

Si bien el rendimiento del arquero del Aston Villa fue irregular durante gran parte del Mundial, terminó siendo una de las grandes figuras de la final frente a España.

A lo largo del torneo recibió ocho goles en ocho partidos, aunque en el encuentro decisivo sostuvo a la Selección con 11 atajadas, evitando una diferencia mayor en el marcador y siendo uno de los puntos más altos del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Un ciclo repleto de títulos

Desde su debut como arquero titular de la Selección Argentina, el "Dibu" disputó 67 partidos, con un balance de 51 victorias, 10 empates y apenas seis derrotas.

Durante ese período se convirtió en una pieza fundamental del ciclo más exitoso de la historia reciente del seleccionado, conquistando la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

La derrota en la final del Mundial 2026 representó la primera gran frustración del arquero desde que se consolidó como titular, motivo por el cual sus declaraciones alimentaron las dudas sobre una posible despedida de la Selección.

Hasta el momento, ni el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni ni la AFA se pronunciaron sobre el futuro del guardameta.