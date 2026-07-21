Javier Bardem vinculó las críticas a la Selección con el mandatario argentino que apoya a Netanyahu.

"Tener a un presidente como Milei apoyando un genocidio ha traído un peso extra al partido"

En una entrevista con el periodista Mehdi Hasan, difundida en redes sociales, Javier Bardem cruzó con dureza a Javier Milei por su apoyo al gobierno de Israel y sostuvo que esa postura política influyó en el clima que rodeó la final del Mundial 2026, donde España se consagró campeona ante la Selección argentina.

El actor español fue una de las celebridades más enfocadas por la transmisión oficial durante los partidos de España. Tras la final, vestido con la camiseta del equipo de Luis de la Fuente, celebró el triunfo gracias al gol de Ferrán Torres a los 106 minutos de juego y, en ese contexto, apuntó por primera vez en pocas horas contra el seleccionado argentino y sus representativos en cualquier nivel.

Primero, al costado del campo de juego, sostuvo que la flamante campeona del mundo “fue un ejemplo para millones de niños que han aprendido cómo se gana una final jugando limpio”.

Luego, en una entrevista más extensa, la estrella de Hollywood decidió ir más allá y contó que, por el apoyo político de Javier Milei a Israel, se inclinó por alentar a España, la selección de su país, en el partido decisivo del certamen.

Bardem consideró que la imagen y el supuesto poco apoyo de otros países a Argentina en el Mundial 2026 es consecuencia del respaldo del Poder Ejecutivo argentino a un “criminal de guerra”, en alusión al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

En la charla con Hasan, el actor, ferviente detractor de la guerra de Estados Unidos e Israel contra el grupo terrorista Hamás en Gaza tras la masacre del 7 de octubre de 2023, se explayó sobre su observación.

“Tener a un presidente como Milei apoyando un genocidio y estando orgulloso de ello, y figuras como Netanyahu, Ben-Gvir, apuntando a Argentina como una representación de ellos -lo que no es justo para Argentina- ha traído un peso extra al partido que no creo que pertenezca al fútbol, pero está en el ambiente”, dijo Bardem.

Y el actor añadió: “No creo que sea justo porque hay mucha gente en Argentina que no apoya a Milei, igual que hay mucha gente en Estados Unidos que no apoya a (Donald) Trump”.

El protagonista de Sin lugar para los débiles y Jamón Jamón, entre otras, explicó que, aunque resulte extraño mezclar fútbol y política, “es verdad que cuando el presidente apoya tan abiertamente a una persona que es un criminal de guerra como Netanyahu, quieres apoyar al otro equipo que no apoye a un criminal de guerra”.

Por otro lado, reconoció que muchas personas fuera de España, incluido el pueblo palestino, apoyaron a La Roja en la final por la posición del Gobierno español sobre Israel, frente a la tibieza de otros gobiernos europeos.

En esa línea, cuestionó a esos países que están “hincando rodilla y acatando las órdenes de este loco, maniático, egomaníaco líder (Trump), que no quiere nada más que llenarse los bolsillos, que es lo que ha hecho con esta guerra en Irán, Líbano y Gaza”, disparó.

“Al menos (el presidente del Gobierno español) Pedro Sánchez está dando un golpe en la mesa y diciendo: ‘Esta no es la manera en la que queremos ser percibidos en el mundo y no es la manera en la que queremos actuar’”, añadió Bardem.

Además, aseguró que una de las razones de que él sea tan activo al apoyar a Palestina es que sabe que, como europeo, es “parte del problema”. “España siempre está al lado de Palestina”, expresó en otro video grabado dentro del MetLife Stadium.

Bardem ya había llamado a un boicot contra productoras cinematográficas israelíes o vinculadas a sectores que coincidan con la guerra contra la fuerza que gobierna territorio palestino, y en Nueva York reivindicó esas ideas tras bajar del palco, cerca del presidente de Estados Unidos.

“No puedo trabajar con alguien que justifica o apoya el genocidio. Así de simple. Y no deberíamos poder hacerlo, en esta industria ni en ninguna otra”, había dicho en la alfombra roja de los premios Emmy en Hollywood.

Figuras como Emma Stone, Joaquin Phoenix, Ayo Edebiri, Ilana Glazer, Susan Sarandon y Mark Ruffalo se habían sumado a esa movida, alineándose con el reclamo del actor español.