Iturrioz: "Hay un montón de vagos en el Poder Judicial"

El ministro de Seguridad renovó críticas al desempeño de fiscales y jueces, a quienes acusó de esperar que la Policía realice el trabajo.

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, lanzó fuertes críticas contra el funcionamiento del Poder Judicial y aseguró que existen fiscales y jueces que no cumplen con el nivel de compromiso que exige el sistema de justicia.

Durante una entrevista concedida al programa Sin Hilo, que se emite por Canal 12, el funcionario afirmó que "hay un montón de vagos en el Poder Judicial", al sostener que algunos operadores judiciales "esperan sentados en el escritorio a que la Policía les haga todo", lo que, a su entender, perjudica el avance de las investigaciones penales.

Iturrioz señaló que muchos ciudadanos han dejado de denunciar delitos porque consideran que las causas no avanzan, aunque remarcó que esa situación no puede condicionar la planificación de la política de seguridad. "Si hay denuncia, hay delito y ahí va el recurso. No podemos administrar la seguridad por percepciones o por comentarios porque terminaríamos asignando policías de manera arbitraria", expresó.

En relación con el desempeño de los fiscales, el ministro reconoció que existen funcionarios comprometidos con su tarea, pero sostuvo que otros no impulsan las investigaciones como corresponde. "Hay colegas que son proactivos, investigan y trabajan, pero hay otros que esperan sentados en el escritorio a que la Policía les haga todo. Así no funciona el sistema", manifestó.

Para respaldar su postura, recordó el caso que, entre otros, involucró a la familia Durán. Según explicó, tras revisar el expediente junto a investigadores policiales se concretaron allanamientos que permitieron secuestrar 17 armas. "Había pruebas. Lo que pasaba era que alguien no quería trabajar", afirmó.

El funcionario profundizó luego sus cuestionamientos y extendió las críticas a los magistrados. "Lo dije siendo fiscal en el Consejo de la Magistratura y lo vuelvo a decir: hay vagos en el Poder Judicial. Hay un montón de vagos", insistió. Además, sostuvo que algunos jueces cumplen jornadas reducidas y cuestionó el sistema de selección de funcionarios judiciales. "Yo quiero fiscales combativos, que investiguen, no fiscales complacientes", enfatizó.

En otro tramo de la entrevista, Iturrioz calificó al actual sistema procesal penal como un "paroxismo garantista", al considerar que prioriza los derechos de los imputados por sobre los de las víctimas. "Las garantías son necesarias, pero tiene que haber equilibrio. Hoy pareciera que todo está pensado para proteger al delincuente. ¿Quién tutela a la víctima? Nadie", planteó, al tiempo que señaló que esa postura ya fue transmitida a integrantes del Poder Judicial y al procurador general.

Finalmente, el ministro defendió el accionar de la Policía del Chubut y afirmó que los efectivos son quienes enfrentan las consecuencias del descontento social. "La Policía siempre está cara a cara con la gente. Cuando hay una protesta por un pedido de justicia, los que terminan lesionados son los policías. Yo nunca vi a un integrante del Poder Judicial salir lastimado en esas situaciones", sostuvo. También lamentó la falta de condenas por agresiones contra efectivos policiales y cuestionó que, según su visión, delincuentes reincidentes continúen accediendo a beneficios judiciales.