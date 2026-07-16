Tiroteo en el barrio 30 de Octubre dejó heridos y un detenido

Un violento incidente armado dejó varios heridos y un detenido esta madrugada en Comodoro. La policía logró capturar a un hombre que ocultaba un arma de fuego en su calzado tras un operativo cerrojo en el sector 1.

Un hombre de 25 años resultó herido de bala durante un violento episodio ocurrido esta madrugada en el sector 1, edificio 3, del barrio 30 de Octubre, donde también se registró la captura de un sospechoso armado.

El personal de la Comisaría Quinta intervino alrededor de las 03:35 horas tras recibir alertas sobre detonaciones de arma de fuego en el complejo habitacional. Al arribar, los efectivos encontraron a una multitud exaltada solicitando asistencia médica y a una víctima tendida en el pasillo de ingreso. La mujer sindicada como presunta autora del hecho presentaba una herida de bala en una pierna y lesiones en el rostro producto de golpes, por lo que fue trasladada al Hospital Regional junto al joven herido.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades establecieron un cerco perimetral para asegurar la escena. Minutos después, los agentes detectaron a un hombre de 33 años, quien intentaba abandonar el lugar de forma oculta. Tras realizarle un palpado de seguridad, los uniformados hallaron un arma de fuego escondida en su zapatilla izquierda, procediendo a su inmediata aprehensión, según Crónica.

El fiscal de turno, Dr. Franco Tavano, dispuso que la mujer permanezca demorada bajo el artículo 215, mientras que el hombre quedó a disposición de la justicia por infracción al artículo 189 bis del Código Penal, referente a la tenencia ilegal de arma de fuego.

Durante el procedimiento, se constató la presencia de otras dos personas heridas de bala, quienes presentaban lesiones en una pierna y en la muñeca derecha, respectivamente. Estos individuos, según informaron fuentes policiales, se mostraron ofuscados y se retiraron por sus propios medios hacia el centro asistencial, dificultando la recolección de testimonios adicionales.