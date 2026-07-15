Comerciantes retienen a un hombre que les quiso robar una campera

El sospechoso, de 52 años, fue retenido por la propietaria del comercio y su pareja tras intentar ocultar la prenda en una mochila.

Un hombre de 52 años fue detenido este martes alrededor de las 18:30 luego de intentar sustraer una campera de un local comercial ubicado sobre avenida Rivadavia al 300, en un paseo de compras del centro de Comodoro Rivadavia.

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Primera, quienes acudieron al lugar tras recibir un aviso de la guardia de la Seccional Segunda. Al arribar, encontraron a la propietaria del comercio, de 41 años, quien junto a su pareja ya había logrado retener al sospechoso.

De acuerdo con la denuncia, el hombre tomó una campera tipo parka de color azul con la inscripción "Argentina", exhibida en un maniquí, y la ocultó dentro de una mochila con la intención de retirarse del local sin abonarla. La prenda fue valuada en 95 mil pesos.

Tras ser identificado, el sospechoso fue trasladado a la dependencia policial. Desde la Oficina Judicial se dispuso que permaneciera detenido hasta la realización de la audiencia de control de detención.

En tanto, por disposición del Ministerio Público Fiscal, la campera recuperada fue restituida de manera inmediata a la propietaria del comercio.