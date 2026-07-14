Llevaba ocultos cerca de medio kilo de cocaína, una cantidad similar de marihuana, además de un teléfono celular, tarjetas SIM y una navaja.

Un abogado intentó ingresar casi un kilo de droga a la cárcel federal de Rawson

Un abogado defensor fue detenido tras ser sorprendido cuando presuntamente intentaba ingresar estupefacientes a la Unidad Federal N°6 de Rawson. El procedimiento fue confirmado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que informó que el profesional ocultaba entre sus prendas alrededor de medio kilo de cocaína y medio kilo de marihuana.

De acuerdo con la información oficial, el letrado había concurrido al establecimiento penitenciario para visitar a dos de sus clientes, quienes se encuentran alojados en esa unidad carcelaria.

Según detallaron las autoridades, al momento de retirarse del penal el comportamiento del abogado y de los internos despertó sospechas entre el personal del Servicio Penitenciario Federal, que decidió realizar una inspección más exhaustiva utilizando equipos de detección de estupefacientes.

Durante el procedimiento, los agentes descubrieron la droga oculta y también secuestraron un teléfono celular, varias tarjetas SIM y una navaja, elementos cuya procedencia y destino forman parte de la investigación judicial.

Todo lo incautado quedó a disposición de la Justicia Federal, que investiga el presunto intento de ingreso de drogas y otros elementos prohibidos al establecimiento penitenciario, además de determinar si existieron otras personas involucradas en la maniobra.

Tras el operativo, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, difundió imágenes del procedimiento y publicó un mensaje en su cuenta oficial de X en el que sostuvo: "Un abogado defensor intentó ingresar droga a una cárcel federal en la provincia de Chubut, pero lo descubrimos. En nuestras cárceles hay ley y orden".

La investigación continúa para establecer las responsabilidades del profesional y el alcance de la presunta maniobra delictiva.