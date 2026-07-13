Un video con subtítulos adulterados atribuyó al delantero noruego declaraciones sobre las Islas Malvinas, Lionel Messi e Inglaterra. El contenido se difundió en redes sociales y fue replicado por distintos medios.

El falso mensaje de Haaland sobre Malvinas que se volvió viral

Erling Haaland fue protagonista involuntario de una desinformación que se expandió rápidamente en redes sociales y alcanzó a diversos portales. Un video con subtítulos falsos le adjudicó declaraciones sobre las Islas Malvinas, Inglaterra y Lionel Messi que nunca realizó.

La secuencia correspondía a una entrevista registrada en el túnel luego de la derrota de Noruega frente a Inglaterra.

Como el futbolista hablaba en noruego y el material circuló recortado, la traducción incorporada sobre las imágenes fue tomada como auténtica por numerosos usuarios, que compartieron el contenido sin verificar su veracidad.

En la entrevista original, Haaland se refirió al desgaste de la temporada, a sus próximos días de descanso y a una jugada discutida del encuentro.

Las menciones a las Islas Malvinas, el elogio a Lionel Messi y el supuesto respaldo al reclamo argentino fueron incorporados mediante una traducción adulterada que terminó viralizándose como si se tratara de declaraciones reales.