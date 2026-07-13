La Selección vestirá de azul para la semifinal ante Inglaterra

La FIFA confirmó que Argentina utilizará su camiseta alternativa en el cruce del miércoles por un lugar en la final del Mundial 2026.

La Selección Argentina jugará con su camiseta alternativa azul en la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra. La decisión fue oficializada este lunes por la FIFA, luego del pedido presentado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras la victoria ante Suiza en los cuartos de final.

El encuentro se disputará este miércoles, desde las 16 (hora de Argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará un lugar en la final de la Copa del Mundo.

Durante los mundiales, las federaciones tienen la posibilidad de solicitar el uso de su indumentaria alternativa. En esta edición, Argentina solo utilizó la camiseta azul y negra con detalles celestes en el triunfo frente a Jordania, correspondiente al cierre de la fase de grupos.

La elección también remite a uno de los capítulos más recordados de la historia del fútbol. En el Mundial de México 1986, la Selección enfrentó a Inglaterra con una camiseta azul improvisada, luego de que el cuerpo técnico encabezado por Carlos Bilardo descartara el modelo utilizado en los octavos de final ante Uruguay debido a que había absorbido demasiada transpiración. A contrarreloj, se adquirieron nuevas remeras azules, a las que se les incorporó el escudo argentino y el logo de Le Coq Sportif antes del partido.

Con esa indumentaria, Diego Maradona protagonizó dos de las jugadas más emblemáticas de los mundiales: la Mano de Dios y el Gol del Siglo, en la victoria por 2-1 sobre Inglaterra.

El historial entre ambos seleccionados en Copas del Mundo registra tres enfrentamientos: México 1986, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Argentina consiguió dos triunfos, ambos con la camiseta azul. Además del éxito de 1986, el equipo dirigido por Daniel Passarella avanzó en Francia 1998 tras imponerse por penales, luego de igualar 2-2.

Aquel plantel contó con Pablo Paz y Diego Simeone, cuyos hijos, Nicolás Paz y Giuliano Simeone, integran el actual seleccionado argentino.

La semifinal del miércoles marcará un nuevo capítulo entre Argentina e Inglaterra en la Copa del Mundo y será el primer enfrentamiento de Lionel Messi frente al conjunto inglés en un Mundial. También será la tercera ocasión en la que la camiseta azul acompañe a la Selección en este clásico con los Tres Leones.