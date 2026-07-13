Cuántos millones de dólares recibirá la AFA por clasificar a la semifinal

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aseguró USD 27 millones después de que la Selección nacional venciera a Suiza por 3 a 1, resultado que le permitió clasificarse a la semifinal del Mundial 2026. Este monto se desprende del esquema de premios definido por la FIFA para la actual edición, que distribuye un fondo total histórico de USD 727 millones entre las federaciones participantes, de los cuales USD 655 millones corresponden a premios según rendimiento deportivo.

El certamen en curso marcó un punto de inflexión en la historia de los mundiales al reunir a 48 selecciones, dieciséis más que en las ediciones previas. Esa expansión generó un aumento considerable en la cantidad de partidos, impulsando los ingresos por derechos de transmisión, patrocinios y venta de entradas, recursos que la FIFA utiliza para incrementar el valor de los premios en todas las etapas.

El piso económico para cada una de las selecciones que participaron en el Mundial se fijó en USD 10,5 millones, cifra que actúa como garantía mínima sin importar los resultados deportivos. Además, cada federación recibió una suma de USD 1,5 millones antes del inicio de la competencia, destinada a cubrir los gastos de preparación, logística y organización interna, según la estructura oficial del torneo.

La progresión de los premios en función de los resultados deportivos muestra una escala ascendente. Por el solo hecho de alcanzar las semifinales, cada equipo aseguró USD 27 millones. El equipo que quede en la cuarta posición mantendrá ese monto, mientras que el tercer puesto llevará la cifra a USD 29 millones. La selección subcampeona recibirá USD 33 millones y la campeona embolsará USD 50 millones, el premio más alto asignado en la historia de la Copa del Mundo.

En el trayecto hacia las semifinales, la diferencia económica entre avanzar de cuartos de final a la siguiente instancia resulta de USD 8 millones. El salto del cuarto al tercer puesto supone USD 2 millones adicionales, mientras que la brecha entre el campeón y el subcampeón asciende a USD 17 millones. Estos montos reflejan el impacto financiero que tiene cada partido decisivo en el esquema global de premios.

El reparto de premios según la ubicación final establece los siguientes escalones: campeón con USD 50 millones, subcampeón con USD 33 millones, tercer puesto con USD 29 millones y cuarto puesto con USD 27 millones. En los cuartos de final, las selecciones del quinto al octavo lugar reciben USD 19 millones cada una. Los equipos que alcanzan octavos de final perciben USD 15 millones, mientras que quienes clasifican a la fase de grupos aseguran USD 11 millones. Para los equipos que quedan eliminados en la primera ronda, el monto asciende a USD 9 millones.

El dinero transferido por la FIFA corresponde a las federaciones nacionales, que definen de manera interna cómo distribuir esos fondos entre jugadores, cuerpo técnico y otras áreas relacionadas con la participación en el certamen. En el caso de la AFA, los porcentajes y condiciones de reparto fueron pactados previamente al inicio del Mundial con el plantel y el cuerpo técnico, garantizando certeza en la asignación de recursos.

La edición 2026 del Mundial estableció un nuevo estándar en materia de premios económicos. El incremento respecto a la edición anterior, celebrada en Qatar 2022, resulta evidente. En ese torneo, la selección que obtuvo el título, Argentina, recibió un total de USD 42 millones. El subcampeón, Francia, percibió USD 30 millones y Croacia, que ocupó el tercer puesto, sumó USD 27 millones. La diferencia de USD 8 millones en el premio al campeón respecto a la edición previa representa un crecimiento del 19% en tan solo cuatro años.

El aumento en la cantidad de equipos y partidos no solo impulsó el valor de los premios principales, sino que también elevó el monto mínimo para quienes no superaron la fase de grupos. En Qatar 2022, las selecciones eliminadas en primera ronda recibieron USD 9 millones. En la edición actual, ese piso se incrementó a USD 10,5 millones para los clasificados y a USD 9 millones para los eliminados en la primera fase, mostrando una mejora en la redistribución de recursos entre los participantes.

El mecanismo de distribución se apoya en la premisa de que una mayor cantidad de partidos y participantes genera más ingresos para la organización. El fondo total de USD 727 millones representa la cifra más alta destinada a premios en la historia de los mundiales, fortaleciendo el atractivo financiero del certamen y consolidando la tendencia de crecimiento en cada edición.

El efecto inmediato de este esquema es que ninguna selección regresa a su país con menos de USD 10,5 millones si supera la fase de grupos. Aquellas que no logran avanzar aseguran igualmente USD 9 millones, cifra que supera el piso económico de la edición previa y contribuye a fortalecer la estructura financiera de las federaciones.