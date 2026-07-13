"Rata, das asco": Dolores Fonzi cruzó con todo a Alejandro Fantino

La actriz destrozó al conductor de Neura que había criticado a Tomás Fonzi por lamentar la falta de ficciones y la crisis que atraviesa la industria.

La actriz Dolores Fonzi salió a respaldar públicamente a su hermano, Tomás Fonzi, luego de los polémicos dichos de Alejandro Fantino, quien le había sugerido al actor "manejar un Uber" ante la falta de trabajo en el sector. Con sus declaraciones, Dolores se sumó al apoyo que ya había expresado previamente el actor Pablo Echarri.

De esta manera, el fuerte debate por la falta de ficción y la crisis en la industria audiovisual sumó un nuevo y escandaloso capítulo.

A través de sus redes sociales, la actriz esperó unos días para explayarse y lanzó una catarata de tuits con fuertes epítetos dirigidos al conductor. "Miles de trabajadores ven cómo se desarman industrias y vos le pegás al que habla en lugar de discutir el desastre que Tomás denuncia. No sorprende tu ignorancia ni tu poca ética como 'periodista'. Rata. Ni para disimular te da, la impunidad es total, dan asco", disparó arrobando directamente al periodista.

En otra publicación, Dolores salió a defender la vigencia laboral de su hermano y cuestionó la falta de sensibilidad del conductor: "Por si no lo sabías, Tomás trabaja en 'Una Navidad de mierda', una de las obras más vistas y premiadas de la calle Corrientes. Él no habla por él, ¿pero qué vas a saber vos de empatía?".

El origen del conflicto entre Dolores Fonzi y Alejandro Fantino

La polémica se desató luego de que Tomás Fonzi expresara en una entrevista su profunda preocupación por la alarmante situación que atraviesan los actores en el país. "Hay muy poco trabajo, prácticamente desapareció la ficción en la televisión argentina. Además, el desmantelamiento del INCAA paralizó la realización de cine nacional", había advertido el actor.

Al hacerse eco de este descargo, Fantino minimizó el reclamo de la comunidad artística y lanzó una polémica sugerencia que encendió la mecha. "Sí, hay cosas más importantes, pero si tenés el carnet de conducir podés agarrar un Uber y conducir, Tomás. O podés laburar cortando el pasto, hacer un curso de electricidad o de arreglo de lavarropas", sostuvo.

Respecto a las críticas de Fonzi por el freno al Instituto Nacional de Cine y Arte Audiovisual (INCAA), el conductor remató de manera irónica: "Y claro, si hay cosas más importantes. Andá a actuar de chofer de Uber, Tomás".