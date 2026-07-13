Martín Salwe denunció que fue agredido por la seguridad de Tini Stoessel

Fue tras el partido Argentina-Suiza. El periodista reveló que sufrió una lesión durante el forcejeo y la madre de la artista explicó cómo funciona el operativo de seguridad.

Martín Salwe denunció haber vivido un tenso episodio con el personal de seguridad que custodiaba a Tini Stoessel luego del partido de la Selección Argentina ante Suiza en el Mundial 2026. Según relató, todo ocurrió cuando intentaba registrar la salida de la cantante para realizar una cobertura periodística, pero terminó siendo retirado del lugar de manera violenta.

De acuerdo con el periodista, la situación se desencadenó cuando los agentes de seguridad intervinieron y comenzaron a alejarlo del sector donde esperaba el paso de la artista. Aunque intentó explicar que se encontraba trabajando, aseguró que eso no evitó el conflicto.

"Fue bastante feo, nunca vi algo parecido, fueron prepotentes", afirmó al recordar lo sucedido. Además, explicó que el lugar donde se encontraba era de acceso público: "En ese lugar podés estar sin ser acreditado porque es parte de la calzada pública del estadio, ellos tienen que pasar por ahí para subirse a sus autos".

"Fuimos con respeto y solo queríamos un saludo, ni siquiera una pregunta incómoda. No metimos ningún micrófono, nadie insultó ni se propasó. Era un trabajo simple, registrar cómo salía Tini", sostuvo.

La explicación de la familia de Tini Stoessel sobre lo sucedido con Martín Salwe

El periodista aseguró además que el forcejeo le provocó una lesión física. Según contó, uno de los integrantes del operativo de seguridad le clavó las uñas en el pecho mientras intentaban retirarlo del lugar.

"Mientras él intentaba explicarles que era personal de prensa y que no buscaba nada malo, dos de los agentes lo sacaron de forma violenta y uno de ellos, incluso, le clavó las uñas en el pecho, dejándole una herida bastante grande", relató.

A pesar de lo ocurrido, Salwe aclaró que no responsabiliza a Tini Stoessel por el episodio y consideró que la situación respondió a una decisión del personal encargado de custodiarla.

Horas más tarde, en Infama (América TV), la periodista Cora de Barbieri se comunicó con Mariana Muzlera, madre de la cantante, para consultarle si la artista estaba al tanto de lo sucedido. En ese contexto, explicó cómo funciona el operativo que acompaña a su hija durante determinados eventos.

"Martina no tiene seguridad privada en Miami, solo cuando se mueve porque tiene shows. Son los del estadio la gente que acompaña el trayecto hasta el auto", aclaró, descartando que el personal involucrado perteneciera al entorno habitual de la cantante.