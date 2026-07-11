Jorge Rial destrozó a Susana Giménez y expuso sus secretos más polémicos

Una foto de Susana Giménez en el Mundial terminó reactivando una de las disputas más fuertes del espectáculo argentino. Jorge Rial aprovechó esa imagen para lanzar una serie de acusaciones contra la diva y cuestionar la forma en la que, según él, parte del periodismo la sigue celebrando pese a sus viejas polémicas.

El descargo del periodista apareció en el streaming Carnaval, donde reaccionó al lema “Todos somos Susana” que empezó a circular entre algunos comunicadores. Lejos de sumarse a esa frase, Jorge Rial marcó distancia y enumeró distintos episodios del pasado de la conductora con un tono durísimo.

"Vi que periodistas de espectáculo, viste, que mueren por Susana, ante una foto de Susana en el Mundial, dijeron: 'Todos somos Susana'. No, che, paren, paren, yo no soy Susana, yo no evado, yo no me fui del país, yo no usé una fundación para hacer un juego y chorear guita, yo no compré un auto para discapacitados, no le pedí a un presidente que me ayude a descartar un auto", lanzó Rial, en una intervención que rápidamente generó repercusión.

La frase “Todos somos Susana” también fue tomada por Viviana Canosa para abrir otro costado del debate. La conductora sostuvo que a Susana Giménez se le habrían perdonado situaciones que, en otras figuras, habrían tenido un costo público mucho mayor. "Ahora, qué cosa, no es por nada, pero cómo se le perdona, y se le perdonó todo a Susana Giménez. A otra, otro, por mucho menos, canceladísimo", afirmó.

El cruce no quedó ahí porque desde Sálvese quien pueda Yanina Latorre salió a responder con una defensa cerrada de la diva. Después de escuchar el recorte, la panelista resumió su postura con una definición filosa: "El desorden y el resentimiento de este debate". Luego retomó la idea de que "Otra estaría súper cancelada" y planteó que Susana también fue cuestionada muchas veces.

"Igualmente, cuando Viviana decía: 'Otra estaría súper cancelada'. A Susana la cancelaron por todo, la mataron por todo, cuando dijo: 'El que mata tiene que morir', cuando habló de política, el padre Grassi, por todo", sostuvo Latorre. Con esa frase, buscó mostrar que la conductora no estuvo al margen de las críticas públicas, aun cuando su figura conserva un peso enorme en la televisión.

El punto impositivo fue otro de los ejes más tensos. Yanina rechazó que se la definiera como evasora y defendió su mudanza fiscal a Uruguay: "Te puede gustar o no lo que piensa, pero me parece que errores cometimos todos, cometieron todos. Estamos hablando de una mujer que tiene casi 80 años. Y aparte, cuando dicen que es evasora, hay una cosa acá también atravesada por la ideología. Susana Giménez no es evasora. Susana Giménez hizo una treta, cambió su domicilio fiscal y su vida a Uruguay porque en este país está el impuesto al rico, está podrida de pagar impuestos que te roban los Insaurralde y Cirio".

En medio de la discusión, Nico Peralta sumó una mirada sobre el lugar histórico de la diva y afirmó: "Si hay algo que no se le puede cuestionar a Susana es la estelaridad". Latorre, en la misma línea, cerró su defensa con otra frase contundente: "Aparte de tratarla de vaga. Puede ser que ahora tenga 82, laburó toda su vida, no le debe un mango a un tipo, los mantuvo a todos, mantuvo a una hija, madre soltera, sola, trabajando, teatro, películas, televisión, consagración, todo hizo".

Así, las críticas de Rial terminaron abriendo un nuevo capítulo alrededor de Susana Giménez, entre acusaciones, defensas y una grieta mediática que volvió a encenderse.