La guerra entre Nicolás Occhiato y Florencia Peña dio un giro inesperado tras el escándalo en Luzu

El dueño del canal de streaming aseguró que la disputa con la actriz dejó de ser un tema mediático y ya se encuentra en manos de la Justicia.

Después de varios días dedicado a la cobertura del Mundial con el equipo de Nadie dice nada, Nicolás Occhiato regresó al país y enfrentó las consultas sobre uno de los temas que más repercusión generó en las últimas semanas: su enfrentamiento con Florencia Peña luego de la falsa noticia sobre el papá de Lionel Messi que la actriz replicó al aire en Luzu. Esta vez, Nico dejó una definición que modificó el escenario del conflicto.

En una entrevista con Puro Show, el conductor confirmó que la disputa ya dejó de ventilarse únicamente en los medios y se llamó al silencio. "El tema con Florencia está judicializado, así que no tengo más nada para decir", expresó, antes de emprender el regreso a la Argentina.

La declaración terminó por ratificar lo que hasta ahora había trascendido desde el entorno de la actriz. Si bien se conocían versiones sobre posibles acciones legales, nunca había sido el propio Occhiato quien reconociera públicamente que el expediente ya estaba en la Justicia.

En los últimos días, el abogado de Peña, Fernando Burlando, había adelantado que existían fuertes diferencias entre las partes respecto de cómo se manejó la crisis interna y hasta mencionó que la disputa involucraba una importante suma de dinero. Ahora, las palabras del conductor terminaron de confirmar ese panorama.

Durante la entrevista también fue consultado por la relación actual que mantiene con la actriz. Su respuesta fue breve y contundente: "No hubo más diálogo con ella", dejando en claro que el vínculo quedó completamente interrumpido desde que la invitó a dar un paso al costado luego del escándalo.

Sin embargo, aclaró que sí existió una conversación una vez ocurrido el episodio que desató la polémica. Según explicó, ese intercambio formó parte de una instancia privada que ambos decidieron mantener lejos de la exposición pública.

"La charla con ella existió después del hecho y va a quedar en el ámbito de lo privado, es lo que ella comentó: decidió dar un paso al costado", sostuvo el creador de Luzu TV, en referencia a la salida de Peña del canal.

Con estas declaraciones, Occhiato volvió a respaldar la postura que sostuvo desde el comienzo del conflicto: que la desvinculación de la actriz fue una decisión personal. Sin embargo, el hecho de que la disputa ya esté judicializada deja en evidencia que la historia entre ambas partes todavía está lejos de llegar a su fin.