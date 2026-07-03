Flor Peña va por $750 millones contra Luzu TV: Burlando confirmó la demanda

El conflicto entre Florencia Peña y Luzu TV sumó un nuevo capítulo. El abogado Fernando Burlando confirmó que la actriz y conductora iniciará una demanda civil por 750 millones de pesos contra la productora y contra Nicolás Occhiato, al considerar que fue desvinculada de manera injustificada tras la polémica por una noticia falsa difundida al aire.

La cifra, equivalente a unos 500 mil dólares, corresponde al reclamo por daños y perjuicios que impulsa Peña luego de su salida del programa El Show del Verano.

La controversia comenzó a mediados de junio, cuando la conductora difundió una información falsa relacionada con el padre de Jorge Messi. Días después, dejó de formar parte de la programación de Luzu TV.

Mientras desde el canal sostuvieron que Peña decidió dar "un paso al costado" en el marco de una cláusula prevista en su contrato, la actriz asegura que en realidad se trató de un despido encubierto, comunicado de manera informal y sin respetar las condiciones laborales acordadas.

Burlando respaldó esa postura y afirmó que la rescisión fue una decisión "unilateral, apresurada e injustificada", motivo por el cual avanzarán con la presentación judicial.

Leuco salió a defender a Occhiato

En medio de la polémica, Diego Leuco, uno de los conductores de Luzu TV, defendió públicamente a Nicolás Occhiato y cuestionó la repercusión que tomó el caso.

"Nico es una persona excelente. Nunca lo vi hacer nada con mala intención ni perjudicar a nadie. Siempre prioriza el bienestar del canal y de la comunidad que construyó", aseguró.

Además, consideró que existe un trato desigual respecto de otros medios de comunicación.

"Hay un ensañamiento con un pibe que hizo crecer un proyecto enorme. En otros medios pasan cosas similares todos los días y nadie sale a responsabilizar a los dueños de los canales", expresó.

Sobre la decisión de apartar a Peña, Leuco sostuvo que Occhiato tomó la determinación que creyó más conveniente para proteger el proyecto, aunque remarcó que la mayor responsabilidad recae sobre quien comunica la información.

"Los que estamos frente a una cámara tenemos muchos privilegios, pero también una enorme responsabilidad. Más allá de que la noticia era falsa, también impactó la manera en que fue comunicada", concluyó.

Con la demanda ya confirmada, el conflicto entre Florencia Peña y Luzu TV promete trasladarse ahora al ámbito judicial.