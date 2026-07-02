El hecho ocurrió este jueves por la mañana en un domicilio de la calle Sarmiento. Personal de Infantería llegó al lugar tras un alerta del Centro de Monitoreo y detuvo al sospechoso, que quedó a disposición de la Justicia.

Una mujer redujo a un ladrón y evitó el robo de un televisor

Un hombre fue detenido este jueves por la mañana luego de ser reducido por una mujer cuando intentaba llevarse un televisor de una vivienda ubicada sobre la calle Sarmiento, en Comodoro Rivadavia.

El episodio se registró alrededor de las 9, cuando efectivos de la Sección Guardia de Infantería regresaban de realizar diligencias vinculadas a allanamientos y registros domiciliarios en la intersección de Alem y Alvear. En ese momento, a través de la frecuencia radial, recibieron un aviso del Centro de Monitoreo que alertaba sobre un robo domiciliario en curso.

Al arribar al lugar, los uniformados encontraron a una mujer que mantenía inmovilizado en el suelo a un hombre, sujetándolo del cuello. El sospechoso se encontraba descalzo y, junto a él, había un televisor que presuntamente intentaba sustraer.

Ante esa situación, el personal policial procedió a la aprehensión del hombre. Posteriormente, efectivos de la Seccional Cuarta lo trasladaron a la dependencia policial, donde permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención.

El detenido fue identificado por la Policía como Jorge P.