El hecho ocurrió el lunes por la noche en Santa Cruz de la Sierra. La abogada fue pareja de un importante asesor de Javier Milei.

Quién es Nadia Beller, baleada en un ataque de sicarios que le llevaron el celular

La abogada y activista política boliviana, Nadia Beller, fue atacada a balazos este lunes por la noche por dos hombres encapuchados que llegaron al hotel donde se hospedaba vestidos como repartidores de delivery. Producto de la emboscada, la mujer recibió tres impactos de bala y permanece internada, sin parte oficial sobre su estado de salud.

Tras el hecho, la investigación policial busca determinar si el atentado estuvo relacionado con el exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, señalado por medios bolivianos como expareja de Beller.

Según trascendió, el argentino -que fue detenido durante la madrugada de este martes en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando se disponía a viajar hacia Argentina- había citado a la joven en el sitio donde fue baleada. En Radio 10, el periodista Pablo Duggan afirmó que estaba embarazada de Cerimedo y que lo habría amenazado con hacer pública información sensible que afectaría al gobierno boliviano que conduce Jaime Paz Zamora.

EXMILITANTE DE EVO MORALES

Oriunda de Santa Cruz de la Sierra, Nadia Beller tuvo participación en la política boliviana y en 2019 fue candidata a diputada plurinominal por el Movimiento al Socialismo (MAS). Durante esa etapa defendió públicamente la candidatura del expresidente Evo Morales.

Con el tiempo, sin embargo, se alejó del espacio político y pasó a convertirse en una de las críticas del exmandatario. En sus redes sociales cuestionó de manera habitual a Morales, a quien acusó públicamente de “pedófilo” y cuya detención reclamó en reiteradas oportunidades.

“Evo Morales tiene dos órdenes de aprehensión vigentes dentro de procesos penales de extrema gravedad”, escribió en una publicación en Facebook.

Semanas antes del ataque habían trascendido versiones sobre una relación de pareja entre Beller y Cerimedo. De acuerdo con medios bolivianos, ambos habían mantenido una discusión que derivó en acusaciones cruzadas de violencia.

Según la información preliminar, los atacantes llegaron al hotel a bordo de una moto robada. Vestían cascos y chalecos azules, similares a los utilizados por repartidores de delivery. Uno de los hombres le disparó a Beller, mientras que el otro le robó la cartera y el teléfono celular. Después escaparon en una motocicleta diferente a la que habían utilizado para llegar al lugar.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que la mujer fue retirada del hotel en una camilla y trasladada a una ambulancia. Cerimedo figura como asesor presidencial en Bolivia, vinculado al gobierno del presidente Rodrigo Paz, y adquirió notoriedad en el país por sus enfrentamientos en redes sociales con activistas y seguidores del MAS, el espacio político de Evo.