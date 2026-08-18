Cerimedo, detenido en Bolivia tras el ataque a tiros a su expareja

El exasesor de Javier Milei fue interceptado en el aeropuerto de Viru Viru cuando se disponía a viajar a Buenos Aires. La detención se produjo horas después del ataque contra Nadia Beller, quien permanece internada con pronóstico reservado.

Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei, fue detenido este martes por la Policía de Bolivia en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando se disponía a abordar un vuelo hacia Buenos Aires. El procedimiento ocurrió horas después del ataque armado contra la abogada y activista Nadia Beller, señalada como su expareja.

El ataque tuvo lugar durante la noche del lunes en la zona norte de Santa Cruz. Las cámaras de seguridad de un edificio registraron la secuencia: dos personas con cascos de moto y vestidas como repartidores de delivery se acercaron a Beller. Una de ellas extrajo un arma y efectuó tres disparos contra la mujer.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que dos personas vestidas como repartidores de delivery interceptan a la abogada Nadia Beller, en Santa Cruz y una de ellas le disparó tres veces. El asesor presidencial Fernado Cerimedo fue arrestado por el atentado.Econoticias pic.twitter.com/Kb1Nj6hKjC — Brújula Noticias (@BrujulaNoticias) August 18, 2026

Beller fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde continúa internada con pronóstico reservado.

A partir del ataque, los investigadores comenzaron a seguir distintas pistas para identificar a los autores y establecer un posible vínculo con Cerimedo. El exasesor presidencial fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), donde quedó a disposición de la Justicia boliviana.

La investigación apunta a determinar quiénes ejecutaron el ataque y si Cerimedo tuvo participación en su planificación o en la eventual contratación de los agresores. Su detención se enmarca en la pesquisa por su presunta vinculación con el hecho y, hasta el momento, no implica una condena.

El caso adquirió repercusión en Bolivia y Argentina por el perfil político de Cerimedo, quien mantuvo un vínculo cercano con el gobierno de Milei y es reconocido por su actividad como consultor y estratega político. Según medios locales, también mantiene vínculos con el actual oficialismo boliviano.

Las autoridades analizan las imágenes de las cámaras de seguridad y otros elementos incorporados a la causa para reconstruir cómo fue organizado el ataque y establecer qué relación existió entre los agresores y el detenido.