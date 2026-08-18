La carne podría aumentar hasta un 10% desde octubre

Aunque los precios de varios cortes bajaron durante julio, especialistas advierten que la menor producción y la demanda exportadora podrían impulsar nuevos aumentos hacia fin de año.

Después de varios meses de relativa estabilidad, el precio de la carne vacuna podría volver a subir a partir de octubre, con incrementos estimados de entre 8% y 10%, según las proyecciones de especialistas del sector ganadero.

Durante julio, sin embargo, los consumidores tuvieron un pequeño alivio. Los cinco cortes relevados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registraron bajas respecto de junio. El asado cayó 1,3%, la nalga 0,8%, la carne picada común 0,7%, el cuadril 0,2% y la paleta 0,1%.

Los datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) mostraron una tendencia similar, con una disminución promedio del 0,7% mensual. Sin embargo, al observar la evolución de los últimos doce meses, la carne acumula un incremento del 52,4%, considerablemente superior a la inflación general.

Menos producción y mayor presión de las exportaciones

Uno de los factores que podría modificar el escenario durante los próximos meses es la reducción de la oferta. La producción de carne cayó 8,1% en julio y acumula una baja del 6,8% en lo que va del año, mientras las exportaciones crecieron alrededor de un 10%.

Por ahora, la debilidad del consumo interno funciona como un límite para nuevos aumentos. Desde el sector advierten que las compras de las familias continúan siendo reducidas y que existen promociones para incentivar las ventas.

Las perspectivas, sin embargo, cambian hacia octubre. Con la llegada del buen tiempo suele aumentar la demanda de cortes parrilleros y también se reactivaría la faena destinada al mercado kosher.

El consultor ganadero Víctor Tonelli estimó que existe margen para una recuperación de los valores y consideró posible que dentro de aproximadamente dos meses los precios se encuentren entre un 8% y un 10% por encima de los actuales.

De concretarse esa proyección, la carne volvería a sumar presión sobre los bolsillos durante los últimos meses del año, luego de una tregua en los precios registrada durante julio.