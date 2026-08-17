Se efectivizó un pago excepcional de $1.000 millones a la empresa para atender prioritariamente las obligaciones salariales. Además, el municipio autorizó la retención de otros $980 millones, aunque su aplicación requiere completar la liquidación final y la documentación pendiente.

El municipio depositó fondos para el pago de haberes a choferes, pero la empresa debe la rendición final

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia difundió este lunes un comunicado en el que brindó precisiones sobre la situación del pago de los haberes de los trabajadores de Patagonia Argentina S.R.L., luego de las consultas y versiones surgidas en los últimos días.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que la responsabilidad de liquidar y abonar los salarios corresponde exclusivamente a la empresa, en su condición de empleadora. En ese sentido, aclararon que el Municipio no liquida ni deposita directamente los sueldos de los trabajadores ni asumió obligaciones laborales propias de la firma.

No obstante, debido al carácter alimentario de los haberes y ante la situación planteada por los trabajadores, el Municipio informó que dispuso y efectivizó, de manera excepcional, un pago de $1.000 millones a favor de Patagonia Argentina, destinado prioritariamente a posibilitar el cumplimiento de sus obligaciones salariales, laborales y previsionales.

Según se indicó, ese desembolso fue realizado a cuenta de la liquidación final del vínculo contractual y no implica el reconocimiento de un saldo definitivo a favor de la empresa ni la asunción de obligaciones laborales por parte de la Municipalidad.

RETENCION DE OTROS $980 MILLONES

En paralelo, el Municipio informó que, en el marco de las actuaciones realizadas y a partir de los requerimientos de los representantes de los trabajadores ante la autoridad laboral, se autorizó la retención de fondos pertenecientes a Patagonia Argentina por hasta $980 millones, con el objetivo de resguardar los salarios.

Sin embargo, aclararon que esos fondos no pueden ser transferidos o aplicados automáticamente. Para ello, deben cumplirse los procedimientos administrativos y legales correspondientes y, especialmente, debe existir una liquidación final formal que permita determinar los salarios y obligaciones pendientes entre las partes.

La prestación del servicio de transporte público por parte de Patagonia Argentina finalizó el 31 de julio de 2026. A partir de esa fecha comenzó el proceso de cierre y liquidación definitiva del vínculo contractual.

El Municipio señaló que la empresa aún no completó la presentación de la documentación técnica, económica, contable, laboral, previsional y administrativa requerida para finalizar ese procedimiento.

La liquidación deberá contemplar, entre otros aspectos, los servicios efectivamente prestados hasta el 31 de julio, la estructura de costos, la recaudación tarifaria, los subsidios y compensaciones recibidos, los anticipos y pagos efectuados por el Municipio —incluido el desembolso excepcional de $1.000 millones—, las retenciones, eventuales multas y penalidades, débitos, descuentos y demás créditos existentes entre las partes.

Por este motivo, desde el Ejecutivo municipal indicaron que cualquier suma que eventualmente pudiera corresponder a Patagonia Argentina sólo podrá establecerse una vez completada la documentación y finalizado el proceso de liquidación.

En el comunicado, la Municipalidad también hizo referencia a las gestiones realizadas con la representación de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Según explicó, el 30 de julio se había sugerido al sindicato que, ante un eventual incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de la empresa, solicitara ante la Subsecretaría de Trabajo las medidas correspondientes y la transferencia de fondos que pudieran encontrarse retenidos para destinarlos al cumplimiento de las obligaciones laborales.

El Ejecutivo municipal sostuvo que esa alternativa fue puesta en conocimiento de la representación sindical con el objetivo de establecer un mecanismo para proteger los salarios. Sin embargo, señaló que la presentación de UTA ante la autoridad laboral se concretó recién el 13 de agosto.

La Municipalidad consideró necesario aclarar este punto frente a las versiones que cuestionan una supuesta falta de intervención del Ejecutivo para resguardar los haberes de los trabajadores.

Finalmente, el Municipio reafirmó su compromiso con la protección de los derechos laborales y aseguró que continuará realizando las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias para procurar el resguardo de los trabajadores y completar el cierre de la relación contractual con Patagonia Argentina.

También sostuvo que la falta de conclusión de la liquidación final no responde a una decisión de demorar o impedir el pago de fondos, sino a la necesidad de completar la documentación y los procedimientos indispensables para determinar con precisión las obligaciones existentes entre las partes.