Corina busca en Comodoro las respuestas sobre su origen

A los 57 años, inició una búsqueda para reconstruir su historia familiar y conocer qué ocurrió con un posible hermano mellizo nacido antes que ella.

Corina Beatriz Pallarez vive en San Juan y hace cinco meses descubrió que parte de la historia sobre su origen que conoció durante toda su vida podría ser diferente. Desde entonces, comenzó a reunir información sobre su nacimiento y su familia biológica, con la esperanza de encontrar respuestas en Comodoro Rivadavia.

Según consta en su acta de nacimiento, nació el 10 de octubre de 1968 en el Consultorio Di Sarli de Comodoro Rivadavia. Sin embargo, asegura que el documento presenta datos que considera confusos y que, a partir de la información que pudo conocer recientemente, su madre biológica habría sido muy joven al momento del nacimiento.

Entre los datos que busca confirmar, aparece la posible existencia de un hermano o hermana mellizo/a. Corina sostiene que habría nacido antes que ella y que posteriormente habría sido llevado a otra familia.

“Crecí sintiendo que algo no cerraba, que no pertenecía”, expresa en la carta abierta que difundió para intentar avanzar en la búsqueda. Ahora quiere conocer quiénes fueron sus padres biológicos, reconstruir su historia clínica y determinar qué ocurrió con ese posible mellizo o melliza.

Por eso solicita información a quienes hayan trabajado en el Consultorio Di Sarli durante 1968, a personas que puedan aportar datos sobre nacimientos ocurridos allí y a familias de Comodoro Rivadavia que durante ese año hubieran recibido o adoptado un bebé.

También deja un pedido dirigido a ese posible hermano o hermana: “Si lees esto, yo también te estoy buscando”.

Corina está reuniendo documentación y evaluando los pasos para continuar con la búsqueda. Entre las alternativas que contempla, se encuentra la realización de un estudio de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos cuando corresponda.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al 26 4543 8849 o escribir a [email protected]