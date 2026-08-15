Una mujer de 81 años radicó una denuncia en la Seccional Cuarta, pero después recordó que lo había dejado en otro lugar.

Denunció que le habían robado el auto, pero lo había estacionado en otro lugar

Una insólita situación se registró durante la tarde del viernes en Comodoro Rivadavia, cuando una mujer de 81 años denunció el supuesto robo de su automóvil y, horas más tarde, descubrió que había olvidado dónde lo había estacionado.

Según informó la Policía, la mujer se presentó durante la noche en la Seccional Cuarta y relató que entre las 16 y las 17 horas había dejado su Renault 9 estacionado en inmediaciones de avenida Kennedy y calle El Patagónico, en el barrio San Isidro Labrador, con las llaves colocadas.

Al regresar y no encontrar el vehículo, la mujer interpretó que había sido sustraído, por lo que se dio aviso al resto de las dependencias policiales para iniciar la búsqueda y se emitió un pedido de secuestro sobre el rodado.

Sin embargo, alrededor de las 22:45, la mujer volvió a comunicarse con la dependencia policial para informar una situación inesperada. Mientras circulaba junto a su nuera en otro vehículo por la zona, pasó por inmediaciones de avenida Kennedy y Polonia y encontró su Renault 9 estacionado frente a la Escuela 172.

En ese momento recordó que había dejado allí el automóvil para dirigirse a realizar unas compras, por lo que finalmente se descartó que hubiera sido víctima de un hurto.

La situación fue comunicada a la funcionaria de Fiscalía de turno, Belén Rementeria, quien dispuso la entrega inmediata del vehículo y el levantamiento del pedido de secuestro.

El automóvil se encontraba en buen estado, con las llaves colocadas y toda la documentación correspondiente en regla.