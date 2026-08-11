Un joven en Mendoza solicitó un vehículo de la conocida plataforma de viaje y para su sorpresa lo pasó a buscar un chacarero en tractor. El video se volvió viral en las redes.

Pidió un Uber y lo pasó a buscar un chacarero en tractor

Una insólita situación ocurrida en Mendoza se convirtió rápidamente en material viral en las redes sociales. Este domingo, un joven había solicitado un viaje a través de Uber y, después de esperar durante más de media hora, finalmente vio llegar el supuesto vehículo que debía buscarlo. Sin embargo, lejos de encontrarse con un automóvil, apareció nada menos que un tractor.

La inesperada escena quedó registrada en video y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas, donde provocó cientos de reacciones, comentarios y bromas de usuarios sorprendidos por el particular momento.

Entre risas y desconcierto, el protagonista filmó la llegada del vehículo mientras las imágenes daban lugar a todo tipo de ocurrencias en las redes. Algunos usuarios incluso comenzaron a bautizarlo como el “Uber Tractor”, convirtiéndolo rápidamente en un personaje de las publicaciones locales.

“Cuando pedís Uber en Mendoza”, “Uber versión campo” y “AgroUber” fueron algunas de las bromas que acompañaron la viralización del video.