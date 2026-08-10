Abrirían más supermercados chinos y no hay controles laborales precisos

El número de supermercados chinos continúa creciendo en distintos sectores de Comodoro Rivadavia. Según la información que maneja el Centro de Empleados de Comercio (CEC), actualmente hay entre 34 y 35 establecimientos de este tipo y existen nuevos locales en construcción.
Además, Matías Silva, integrante del gremio, estimó que entre siete y ocho supermercados chinos podrían abrir próximamente en la ciudad. De concretarse esas aperturas, Comodoro Rivadavia pasaría a contar con más de 40 establecimientos.
“Se siguen abriendo más supermercados chinos; hay muchos que recorremos la ciudad y están en construcción”, señaló.
El crecimiento de estos comercios también forma parte de las tareas de control que realiza el CEC. Silva planteó dificultades principalmente relacionadas con la registración laboral y mencionó casos de trabajadores que cumplen jornadas completas mientras figuran registrados por media jornada.
“Trabajadores mal registrados, que están cumpliendo jornada completa y le abonan en blanco media jornada”, sostuvo el dirigente.
Silva explicó que el contexto económico también dificulta las tareas de control, debido a que algunos trabajadores prefieren conservar sus empleos pese a las condiciones laborales denunciadas.
Además, señaló que durante determinadas inspecciones resulta difícil obtener información completa sobre la antigüedad de los trabajadores y la cantidad de horas trabajadas.