Granja Tres Arroyos paraliza por un mes su planta de Córdoba

La mayor procesadora de pollos del país atraviesa su peor momento, pero confía que podrá recuperarse con la apertura de fronteras para exportar.

La mayor procesadora de pollos del país, Granja Tres Arroyos, continúa en crisis. Cuenta con 5 plantas, pero la mayor parte están paralizadas. En su planta de Río Cuarto, Córdoba, comenzó con una parada técnica de 15 días y la extendió a un mes, algo que impacta fuerte en los 350 trabajadores cordobeses.

Una radiografía de esta histórica empresa indica que en diciembre de 2024 abrió un Procedimiento Preventivo de Crisis y tiene una deuda de USD 350,9 millones que busca reestructurar. Todo indica que logró quitas del 75% del capital y plazos de hasta 7 años, aunque deba vender activos no estratégicos.

Su dotación es de 7.000 trabajadores y cada vez es más difícil pagar sueldos, las quincenas se pagaban hasta en 5 cuotas en algunas plantas como la China en Concepción del Uruguay. La situación es crítica en todas las plantas. Tenía una faena diaria de 760.000 aves y ahora apenas llega a los 200.000 pollos diarios.

En su planta de Pinazo en Pilar suspendió por todo el mes de agosto a la totalidad de su personal. En Wade II, ubicada en Esteban Echeverría, atraviesa conflictos salariales por demoras en los pagos; en Wade I en Ezeiza opera a un mínimo de su capacidad y la planta de La China está paralizada desde fines de mayo de este año.

El origen de su crisis

El impacto de la influenza aviar en este grupo empresario fue devastador. Cuando se detectaron los primeros casos de influenza en el país, Argentina perdió el acceso a los mercados de la Unión Europea y China desde principios de 2023 hasta agosto. Todo el sector avícola tuvo una pérdida estimada en USD160 millones.

En agosto de 2025, hubo un segundo brote y en febrero de 2026, un tercer brote. Hace muy pocos días, el 28 de julio, la Comisión Europea comunicó que habilita a retomar a Argentina a retomar las exportaciones de carne fresca a partir del 17 de agosto, tras conocerse que elpaís recupero el status de país libre de IAAP.

Una historia de esfuerzos

Granja Tres Arroyos pertenece a la familia De Grazia y un 34% está a cargo del grupo estadounidense Tyson Foods. La historia de esta familia en el mundo avícola arrancó hace casi 100 años, cuando Joaquín de Grazia llegó en 1927 desde Italia y comenzó a vender pollos en un carrito por las calles de Buenos Aires. Ocho años después trajo a su hermano, que llegó desde un pueblito del sur de Italia de no más de 100 habitantes. Dejó a su mujer con dos de sus hijos y recién 12 años después se volvieron a ver.

En 1947 recién pudo traer a su esposa y ahí sumaron dos dijos más, uno es Joaquín de Grazia, actual presidente de Granja Tres Arroyos. Siempre cuenta que el nombre proviene de un local, que aún hoy tienen en la calle Tres Arroyos.

La empresa tiene un plan de recuperación y espera en 9 meses poder duplicar la faena diaria y alcanzar las 400.000 aves.

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