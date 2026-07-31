24 premios Nobel y referentes tecnológicos advirtieron sobre la crisis científica en Argentina y reclamaron frenar el ajuste al sistema.

La comunidad científica pide a Milei frenar desmantelamiento de la ciencia en el país

Más de 20 premios Nobel y decenas de referentes de la comunidad científica internacional firmaron una declaración en la que expresan su preocupación por la situación que atraviesa el sistema científico argentino. El documento firmado por 24 científicos reclama al gobierno de Javier Milei que detenga el desmantelamiento de organismos de investigación y preserven las capacidades desarrolladas durante décadas, al tiempo que advierte sobre el impacto que tendría esa política a nivel mundial.

A través de una carta abierta dirigida al Presidente, al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a las autoridades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, el grupo advirtió sobre el “colapso” del sector por los recortes presupuestarios, la pérdida de personal y el cierre o debilitamiento de organismos públicos.

El documento fue impulsado por el biólogo molecular e investigador Alberto Kornblihtt y la física, investigadora y diputada nacional Adriana Serquis, y continúa sumando adhesiones.

Los firmantes señalaron que la situación empeoró desde un primer pronunciamiento de marzo de 2024, cuando 68 premios Nobel habían alertado que la ciencia argentina se acercaba a un “peligroso precipicio”.

Uno de los aspectos más destacados del pronunciamiento es que ya reúne las firmas de 24 premios Nobel, además de investigadores y científicas de reconocimiento internacional. Entre ellos sobresale Paul Nurse, ganador del Premio Nobel de Medicina y actual presidente de la Royal Society de Londres, considerada una de las instituciones científicas más prestigiosas del mundo.

Quiénes firmaron la carta

Entre los firmantes figuran el Nobel de Medicina Paul Nurse, presidente de la Royal Society del Reino Unido; Harvey Alter, por el descubrimiento del virus de la hepatitis C; Steven Chu, exsecretario de Energía de Estados Unidos y Nobel de Física; Barry Marshall, por demostrar que la bacteria pylori causa la mayoría de las úlceras gástricas; y Victor Ambros, Nobel de Medicina 2024.

Además, la misiva expresa la “consternación” por cómo “han sido militarizados en el último tiempo en escenas descritas como una nueva Noche de los Bastones Largos”.

Los científicos afirmaron que la inversión pública en ciencia cayó al 0,14% del PBI de la Argentina y que el sector pierde “casi 8 puestos de trabajo por día” desde diciembre de 2023.

Según los firmantes, el deterioro no afecta solo a los investigadores sino también a capacidades estratégicas del país, como el desarrollo satelital, nuclear y biotecnológico. Argentina integra el reducido grupo de naciones con tecnología propia en esas áreas.

“Se avizora la destrucción de un sistema que tardó muchos años en construirse, del cual se benefició la humanidad en su conjunto, y que requeriría muchos más años para ser reconstruido”, alertaron.