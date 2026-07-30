La Municipalidad entregó una nueva vivienda social

Dando respuesta a una necesidad habitacional, desde Desarrollo Humano y Familia, se concretó la entrega de una vivienda social a una familia de la ciudad, cuyos jefes de hogar son personas con discapacidad.

El Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, realizó este miércoles, la entrega de una vivienda social. La misma contó con la presencia del secretario y la subsecretaria, Ángel Rivas y Julieta Miranda, respectivamente.

La vivienda está ubicada en el barrio Don Bosco y su adjudicación permitirá que el grupo familiar deje atrás el hacinamiento y la incertidumbre del alquiler para comenzar una nueva etapa con mayores oportunidades.

“Desde la gestión del intendente Othar Macharashvili, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, sostenemos una política pública firme dirigida a acompañar a las familias en situación de vulnerabilidad”, dijo el titular de la cartera Ángel Rivas.

Al respecto de la entrega, el funcionario detalló que “hoy estamos transformándole la vida a un grupo familiar que esperaba su vivienda hace muchísimo tiempo y que atraviesa una situación de discapacidad; es para ellos, para quienes trabajamos cotidianamente”, remarcó.

En tanto, Julieta Miranda sostuvo que “se hizo entrega de una vivienda social a una familia que está constituida por una pareja -ambos discapacitados- con 4 hijas, una de ellas nacida hace un mes. Es un grupo familiar con el que los equipos vienen trabajando hace tiempo y finalmente llegó el día tan esperado para ellos”.

Del mismo modo, detalló que la vivienda “consta de dos dormitorios, cocina-comedor, sanitario y todos los servicios”, al tiempo que manifestó que “para nosotros es muy importante concretar esta entrega porque es dar respuesta a una necesidad básica de una familia que realmente necesitaba de un hogar”.

Por su parte, Kevin Tanneur, familiar del beneficiario, destacó por un lado, la rapidez con la que se resolvió el proceso y el impacto que tuvo la entrega de la vivienda, al afirmar que “estamos emocionados porque se trata de una oportunidad que se les dio y estamos muy agradecidos con todo lo que se pudo lograr”. Mientras que, por otro, puso en valor el acompañamiento recibido por la Municipalidad durante todo el proceso de adjudicación, ya que “siempre estuvieron atentos a todas nuestras consultas”.