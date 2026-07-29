Cortan el suministro de agua por 24 horas desde las 15

La interrupción del servicio afecta a toda la ciudad. Es para recuperar las reservas tras la reparación del acueducto.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este miércoles 29 de julio, a partir de las 15:00 horas y por un período de 24 horas, se interrumpirá el suministro de agua en toda Comodoro Rivadavia con el objetivo de recuperar las reservas de Puesto La Mata.

Desde la prestataria indicaron que, si bien las tareas de reparación de la avería registrada en el acueducto del '99 ya fueron finalizadas, el personal operativo continúa desarrollando las maniobras de relleno de cañerías y de presurización del sistema, tareas indispensables para lograr la normalización gradual del servicio.

En este contexto, la SCPL recordó que la recuperación del sistema demanda un proceso progresivo, por lo que el restablecimiento del suministro se realizará de manera paulatina una vez concluido el corte programado.

Finalmente, la cooperativa solicitó a los vecinos hacer un uso responsable y racional del agua durante el período de interrupción y en las horas posteriores, con el fin de favorecer la recuperación de las reservas y la estabilización del servicio.