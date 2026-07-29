En su reclamo, los choferes optaron por dirigir sus demandas a un tercero, en vez de exigirle directamente a la empresa Patagonia que cumpla con sus obligaciones.

"El paro de colectivos es contra el vecino", afirman en el municipio

“El paro de colectivos es contra el vecino. Este municipio desde siempre viene garantizando el pago de sus obligaciones con un subsidio mensual mayor a 2.200 millones”, se indicó este miércoles desde el municipio, en el marco de la medida de fuerza que dejó sin transporte público a la comunidad.

“Lo que hoy se reclama de UTA es ilógico”, afirmaron tras escuchar al vocero afirmar que el problema era con el municipio y no con Patagonia Argentina, que es su empleadora; la que les dio trabajo en estos años y respondió por ellos.

Por esta razón, se preguntaban las autoridades por qué razón se pretendía evadir las responsabilidades empresariales de quienes los contrataron y, en cambio, se buscara que un tercero como el municipio se hiciera responsable.

Algo similar se resaltó a comienzos de semana cuando desde UTA se le exigía al municipio cubrir eventuales despidos patronales, siendo que históricamente el Estado local depositaba mensualmente un porcentaje del 2% en las cuentas de la empresa Patagonia Argentina.

“Afectados y rehenes de este hecho insólito resultaron hoy enfermeras que no llegaron al hospital, estudiantes que no llegaron a estudiar y empleados de comercio que, en una crisis como estamos viendo, no van a poder abrir los comercios, poniendo en riesgo más fuentes de trabajo”, se indicó desde el municipio.

En este contexto, el intendente Othar Macharashvili se reunió con el equipo legal del municipio para evaluar las medidas que podría adoptar frente a lo que considera “extorsión” de parte de UTA y que “no es compartida por la mayoría de los trabajadores que dicen representar”.