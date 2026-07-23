Dónde estarán las terminales y qué pasará con la Línea 9

MR se establecerá en el centro y en el barrio Industrial, por lo que allí terminarán su recorrido algunas líneas como la 3, 4 y 5.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Subsecretaría de Transporte, a cargo de Nicolás Stoyanoff dio a conocer el nuevo mapa de recorridos del sistema de transporte público de pasajeros, diseñado en el marco de la transición hacia el nuevo esquema operativo con la firma MR, que comenzará a operar en la ciudad a partir de agosto.

Al respecto, Stoyanoff explicó que la premisa fundamental fue garantizar la continuidad del servicio actual y preservar la cobertura que utilizan a diario los vecinos. "En principio se mantienen los recorridos actuales. Se ha buscado sostener la oferta que teníamos y, en su gran mayoría, los trayectos principales no han sufrido grandes modificaciones", indicó.

Sin embargo, el funcionario aclaró que los principales cambios responden “a la reubicación de los puntos de inicio y finalización de los trayectos. Al no utilizarse más los inmuebles pertenecientes a la anterior prestadora -las terminales de Máximo Abásolo, Congreso y la del Puerto-, la operativa se concentrará en la zona céntrica y en la nueva base establecida por MR en el Barrio Industrial”.

"Estas adecuaciones obligan a extender varios recorridos hasta la nueva base. Por ejemplo, las Líneas 3, 4 y 5, que antes finalizaban en la terminal de Congreso, ahora llegarán hasta el Barrio Industrial", precisó Stoyanoff y adelantó que “en tanto, aquellos servicios que operaban desde la terminal de Abásolo, pasarán a iniciar y culminar su trayecto en el sector céntrico de la ciudad”.

Asimismo, entre las modificaciones destacadas, mencionó la reconfiguración de la línea 9, al detallar que "iniciará en el Centro, recorrerá los barrios Máximo Abásolo y San Cayetano, continuará por avenida Polonia hasta la ruta e ingresará al Barrio Industrial, llegando hasta la avenida del Progreso (el sector en el que se encuentran Pecom y Viviendas Bahía Blanca), cubriendo un área que antes no contaba con este trayecto directo".

INCORPORACION DE LA LINEA CIRCULAR

Como una de las principales novedades del nuevo esquema, Stoyanoff destacó la incorporación de la línea 6 Circular, un recorrido inédito pensado para conectar estratégicamente distintos puntos cardinales de la ciudad.

"Es un trayecto muy novedoso que conecta el Centro, Ruta, Fray Luis Beltrán, Camino Roque González, Avenida Polonia, Constituyentes, Ruta, Gatica y Barrio Stella Maris hacia el Centro, operando también en sentido inverso. Este circuito tiene la particularidad de cruzarse e interconectarse con todas las demás líneas de la ciudad, ya sea en zona Centro, zona Sur o en Kilómetro 3", detalló.

Llevando tranquilidad a los usuarios, el subsecretario remarcó que las modificaciones no afectarán las rutinas habituales de los pasajeros en cuanto a programación horaria. "Los horarios se mantienen. Si el vecino esperaba el colectivo a primera hora para ir a trabajar o estudiar, pasará a la misma hora. Las frecuencias, como mínimo, se sostienen e incluso se buscará mejorarlas", aseguró.

Respecto a la infraestructura de las paradas, confirmó que se mantiene la red habitual en los tramos consolidados, mientras que en las nuevas trazas ya se inició el trabajo de campo. "Desde la Secretaría comenzamos el relevamiento, demarcación en calzada y planificación para la instalación de garitas y refugios. Es un proceso en desarrollo que iremos comunicando formalmente a medida que concluyan las tareas de mapeo e instalación", señaló.

Para consultar el mapa detallado de las líneas y sus nuevos recorridos, los vecinos pueden ingresar a la plataforma interactiva oficial a través del enlace https://comodoro-mit.github.io/transporte. Asimismo, Stoyanoff, recordó que la ciudadanía puede revisar el detalle de los trazados en las redes sociales oficiales del Municipio, canales donde también se informará la fecha de inicio de las pruebas operativas en calle, programadas para los próximos días.