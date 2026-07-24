"Hoy podemos decir que en Rada  Tilly ya no hay obras paralizadas"

Así lo remarcó la intendenta Mariel Peralta durante los festejos por el 78° aniversario de la ciudad balnearia.

En el marco de los festejos por el 78° aniversario de Rada Tilly, el Gobierno del Chubut acompañó a la localidad con la entrega de aportes a entidades y la firma de distintos convenios para la ejecución de obras sociales, educativas, viales y de seguridad. Se trata de infraestructura prioritaria “que la intendenta Mariel Peralta priorizó en el marco del Plan Galina, muchas de ellas abandonadas por el Gobierno nacional”, destacó el gobernador Ignacio “Nacho” Torres en un mensaje difundido durante la ceremonia oficial.

A través de un video institucional proyectado en el acto, el mandatario dedicó unas palabras a toda la comunidad de la villa balnearia y explicó: “lamentablemente no puedo estar por cuestiones de agenda, pero en pocos días vamos a estar recorriendo obras muy importantes para Rada Tilly, desde las 77 cuadras que había suspendido Nación hasta el mejoramiento del jardín de infantes”.

“También estamos saldando una deuda muy importante con el Centro de Jubilados”, destacó el titular del Ejecutivo y aseguró que para la actual gestión “la palabra se cumple”, al tiempo que confirmó la firma del convenio para llevar adelante un mejoramiento integral de ese espacio tan importante para la comunidad.

En ese contexto, la intendenta Mariel Peralta repasó el legado de pioneros y vecinos de la localidad, y agradeció el acompañamiento permanente del Gobierno Provincial para que “lo que ayer fueron sueños hoy sean obras y realidades”.

“En estos últimos años respondimos a una enorme cantidad de desafíos”, sostuvo Peralta e indicó que durante esos momentos difíciles “nunca estuvimos solos, formamos parte de una provincia que desde hace dos años y medio recuperó la capacidad de administrar y solucionar problemas que se creían imposibles”.

La intendenta manifestó: “esto lo vimos reflejado en obras estratégicas como el acueducto, comprendiendo que garantizar el acceso al agua era crear las condiciones necesarias para el desarrollo y el bienestar de nuestra gente”.

REACTIVACIÓN DE OBRAS

“Cuando asumí nos encontramos con dos obras fundamentales que fueron gestionadas y que se encontraban en plena ejecución: la ampliación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales y la pavimentación de las 77 cuadras. Sin embargo, ambas habían quedado paralizadas en diciembre de 2023 por el Gobierno Nacional”, recordó.

Al respecto, Peralta manifestó que “hace un año, junto al gobernador Ignacio Torres, anunciábamos la reactivación de la Planta de Tratamiento que hoy sigue en ejecución”, considerando que “está claro que esa decisión política y las gestiones realizadas ante el Gobierno nacional permitieron retomar una obra paralizada y garantizar el futuro de la ciudad”.

En cuanto a las 77 cuadras de pavimento, la obra vial más importante de la historia de la ciudad, la intendenta señaló que “durante estos dos años y medio realizamos gestiones ante el Gobierno nacional sin obtener respuestas, y es por ello que queremos transmitir a la Provincia que valoramos enormemente que las haya incorporado al Plan Galina, ejecutándolas íntegramente con recursos provinciales y dando respuesta a más de 2.000 familias”.

“Gracias al acompañamiento del Gobierno provincial, hoy podemos decir con hechos que en Rada Tilly ya no hay obra pública paralizada”, destacó en el cierre de su discurso y agregó que “eso demuestra que cuando existe decisión política y una administración responsable se pueden solucionar los problemas y garantizar el bienestar de la gente”.

De la ceremonia oficial desarrollada esta mañana en el Centro Cultural participaron el vicegobernador Gustavo Menna; los ministros de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; de Hidrocarburos, Federico Ponce; y de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi.

Asimismo, estuvieron presentes los secretarios de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; General de Gobierno, Macarena Acuipil; y de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera; el presidente de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), Federico Drescher; diputados provinciales y nacionales; intendentes; representantes del Poder Judicial y de distintas fuerzas de seguridad; referentes empresariales; concejales; instituciones y vecinos de la localidad.

APORTES Y CONVENIOS

La celebración por un nuevo aniversario de la localidad contempló, además, la firma de diversos acuerdos con la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación de la Provincia para el mejoramiento integral de la Escuela de Nivel Inicial N° 4402; la ampliación de la Plaza de los 112 Lotes y la creación de espacios de recreación y deporte; y la construcción de cordones cuneta y veredas en el marco del mejoramiento de la accesibilidad y la seguridad en entornos escolares.

Se suscribieron, además, convenios para la ejecución de la cuarta etapa del Parque Urbano; obras de conectividad peatonal y movilidad activa en la zona oeste de la localidad; pavimento intertrabado en distintos sectores de la villa balnearia; y la ampliación del Centro de Jubilados y Pensionados de Rada Tilly.

Con el Ministerio de Seguridad y Justicia, en tanto, se rubricó un acuerdo para la realización de trabajos y la puesta a punto del Centro de Monitoreo que funcionará en la Subcomisaría de Rada Tilly.

Asimismo, por intermedio del Instituto de Asistencia Social – Lotería del Chubut, se hizo entrega de equipamiento a diversas instituciones de la ciudad, tales como Bomberos Voluntarios, el Grupo Scout, el Hospital Rural, la Escuela N° 217 y la Municipalidad de Rada Tilly.