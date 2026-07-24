Encontraron el cuerpo del marinero que cayó al mar desde el buque Cabo Vírgenes

El cuerpo del marinero que había caído al mar mientras el buque Cabo Vírgenes navegaba en zona de pesca fue encontrado durante la tarde de este jueves, poniendo fin a un intenso operativo de búsqueda que movilizó a alrededor de 40 embarcaciones.

Según la información conocida hasta el momento, el buque se encontraba a unas 15 horas de navegación de Puerto Madryn cuando ocurrió el hecho. La víctima fue identificada como Haldyi “Soldado” Morales, un trabajador marítimo de 50 años, oriundo de Sierra Grande.

De acuerdo con los primeros datos, la caída al agua se habría producido alrededor de las 10:30 de la mañana del jueves, mientras el marinero realizaba tareas de pesca. Por causas que aún son materia de investigación, el hombre desapareció en el mar, lo que dio inicio a un amplio operativo de rastrillaje en el que participaron decenas de buques que se encontraban pescando en la zona.

Tras varias horas de intensa búsqueda, el cuerpo fue localizado durante la tarde. La trágica noticia fue comunicada a sus familiares, mientras se aguarda la intervención de la Prefectura Naval para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

El fallecimiento de Morales generó una profunda conmoción en la comunidad marítima y pesquera de la región, donde compañeros de trabajo y allegados expresaron su pesar por la pérdida de un trabajador que desempeñaba sus tareas en alta mar.

Las autoridades continuarán con la investigación para esclarecer cómo se produjo la caída que derivó en este lamentable desenlace.