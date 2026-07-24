La SCPL y el Municipio transforman el alumbrado público de Rada Tilly

La Cooperativa llevó adelante el recambio de alrededor de 500 artefactos lumínicos mediante un trabajo articulado con el Municipio, mejorando la visibilidad y la seguridad vial y peatonal en avenidas, barrios y espacios de uso cotidiano. Este recorrido por las obras realizadas se enmarca además en la celebración del 78º aniversario de Rada Tilly, que la ciudad conmemorará este 24 de julio.

La SCPL continúa con la modernización del alumbrado público en Rada Tilly, en articulación directa con el Municipio. Se trata de un trabajo mancomunado que, en los últimos meses, permitió el recambio de alrededor de 500 luminarias en avenidas, barrios y espacios de uso cotidiano, con el objetivo de mejorar la calidad de la iluminación nocturna y reforzar la seguridad vial y peatonal en los puntos de la ciudad donde más se necesita.

En este sentido, se instalaron artefactos LED en distintos puntos de la localidad: 106 LEDS sobre Avda. Moyano, 65 en el barrio Peñí y la subida a Tierra Joven, y 178 en las calles transversales que van desde Comodoro Laserre hasta Contralmirante O'Connor. A su vez, en Solares del Marqués se cambiaron 94 artefactos entre la subida y la Avda. de los Inmigrantes, mientras que sobre la Avda. Onas, desde Avda. Brown hasta la calle Araucanos, se instalaron 18 artefactos. La obra también alcanzó al Boulevard Bomberos Voluntarios, en el pasaje de Coirón y Calafate, con 24 artefactos, y a Punta Norte sobre la costanera, con 10 artefactos.

Consultada sobre el impacto de esta obra para la localidad, la secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de Rada Tilly, Cecilia Baztán, destacó que “el objetivo es continuar modernizando progresivamente todo el sistema de alumbrado público de Rada Tilly, priorizando tanto los corredores de mayor circulación como los barrios y espacios públicos que requieren mejorar sus condiciones de iluminación, lo que representa una mejora en seguridad y calidad del ejido urbano”.

Asimismo, agregó que "cada nueva etapa del plan también es una inversión que contribuye al uso eficiente de la energía y al cuidado del ambiente. Es un trabajo que seguiremos desarrollando de manera progresiva hasta alcanzar todos los sectores de la ciudad", concluyó la funcionaria.

Por su parte, Sergio Santos, jefe del Servicio Eléctrico de la SCPL, explicó que las obras se concretan de acuerdo con las prioridades que se van definiendo junto al Municipio de la Villa Balnearia.

"A medida que vamos avanzando, y en función de los pedidos y necesidades de los vecinos, armamos un plan integral para realizar el mantenimiento de las luminarias necesarias. Para eso el trabajo articulado con la municipalidad es clave, porque nos permite ir resolviendo las necesidades reales de cada espacio. Gracias a esto, hemos cambiado alrededor de 1350 luminarias en toda la ciudad desde mediados de julio de 2024, lo que representa una actualización lumínica del 30% del alumbrado”.

Además de brindar mejor visibilidad nocturna, el recambio de artefactos también representa una mejora sustancial en términos técnicos: "con la actualización de los artefactos, también logramos optimizar el mantenimiento y la vida útil de las luminarias, lo que se traduce en una mejor prestación del servicio, que se sostiene en el tiempo con menos cantidad de intervenciones en el alumbrado" concluyó Santos.

Corredores seguros escolares

Por otro lado, previamente y en paralelo a las obras mencionadas, también se concretó el recambio de luminarias LED en diversos corredores escolares de las escuelas de Rada Tilly, para que la iluminación durante la época invernal brinde mayor seguridad a los recorridos que realizan los estudiantes y familias.

De este modo, se renovaron alrededor de 100 artefactos LED de potencias entre los 70, 120 y 180 watts, en los siguientes establecimientos educativos: Esc. 718, Esc. 12, Esc. 217, E.N.I. 407, EN.I. 4402, Colegio Everardo de Casa Tilly e Instituto CEDIT.

Así, la SCPL continúa avanzando con obras de modernización lumínica que mejoran la seguridad vial y peatonal, optimizan el consumo energético y acompañan el crecimiento urbano de Rada Tilly, en un trabajo sostenido junto al Municipio.