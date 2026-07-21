La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) avanza con la reparación de una conexión cloacal ubicada frente al ex Hotel de Turismo, sobre la costa de Comodoro Rivadavia, con el objetivo de finalizar la obra antes de la marejada pronosticada para este jueves y evitar que el nuevo fenómeno provoque daños en la infraestructura.

La SCPL trabaja contrarreloj para reparar un conducto antes de la próxima marejada

Los trabajos se concentran sobre un conducto que descarga al mar y cuya estructura resultó afectada, presuntamente, por el fuerte oleaje registrado durante los últimos días.

El jefe de la División del Servicio de Cloacas de la SCPL, Horacio García, explicó que la intervención busca restablecer las condiciones del sector y prevenir nuevos inconvenientes.

"Estamos haciendo una reparación de la conexión de cloacas del edificio del ex Hotel de Turismo. No sabemos si fue producto de la marejada, pero la reparación anterior se vio afectada y se descalzó la placa de reposición de asfalto", señaló.

El responsable del área indicó que ya se reparó el conducto y se retiraron las piedras que obstruían su interior. Actualmente, las tareas se enfocan en la compactación del terreno por capas, una etapa necesaria antes de realizar el hormigonado definitivo.

"La idea es llegar antes del jueves con todo listo para minimizar el impacto de la próxima marejada. Si el agua entra con el pozo abierto, nos va a lavar todo el trabajo", advirtió García.

De acuerdo con el cronograma previsto, el hormigón será colocado este martes para permitir entre uno y dos días de fraguado antes del ingreso de la nueva marejada. Si bien el sector permanecerá restringido al tránsito durante ese período, desde la Cooperativa señalaron que el material alcanzará la resistencia necesaria para soportar la acción del agua sin comprometer la reparación.

Desde la SCPL remarcaron que el objetivo principal es proteger la infraestructura sanitaria ubicada en la zona costera y evitar que el nuevo evento marítimo genere mayores inconvenientes o retrase nuevamente los trabajos.