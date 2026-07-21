Habilitaron media calzada de la Ducós tras los trabajos de reparación

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó que desde las 20:00 de este lunes quedó habilitada la circulación por media calzada sobre la avenida Ducós, en el tramo comprendido entre las calles 25 de Mayo y Pellegrini.

La medida fue comunicada por la Dirección General de Tránsito, luego de los trabajos realizados en el sector, permitiendo restablecer parcialmente el tránsito mientras continúan las tareas de seguridad y control en la zona.

Desde el Municipio solicitaron a los automovilistas circular con extrema precaución, respetar la señalización preventiva instalada y mantener una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora para evitar inconvenientes y garantizar la seguridad de conductores y peatones.

Las autoridades recordaron que, al tratarse de una habilitación parcial, es fundamental extremar los cuidados al transitar por el lugar y atender las indicaciones del personal que pueda encontrarse trabajando en el sector.