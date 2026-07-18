El hundimiento reduce la circulación sobre avenida Ducós

La restricción alcanza la mano izquierda entre las calles 25 de Mayo y Pellegrini. La Dirección General de Tránsito pidió transitar a una velocidad máxima de 20 km/h y respetar la señalización preventiva.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó que permanece reducida la calzada sobre la mano izquierda de la avenida Ducós, entre las calles 25 de Mayo y Pellegrini, debido al hundimiento registrado en la cinta asfáltica.

Ante esta situación, la Dirección General de Tránsito recomendó a los automovilistas circular a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, extremar las medidas de precaución y respetar la cartelería instalada en el sector.

Desde el área municipal señalaron que estas medidas buscan resguardar la seguridad de quienes transitan por ese tramo de la avenida mientras se mantiene la restricción.