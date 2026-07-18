Uno de los enormes salones del Javits Center tuvo que cerrar sus puertas varios minutos antes de la conferencia de prensa de Lionel Scaloni debido a la enorme convocatoria de periodistas de todo el mundo. La imponente estructura de acero y vidrio que se levanta en el oeste de la isla de Manhattan fue uno de los epicentros de los eventos previos en la cuenta regresiva para la gran final del Mundial.

Scaloni se quejó del poco tiempo que tuvieron para entrenar este viernes para cumplir con los compromisos de la FIFA. “El entrenamiento del sábado será importante”, anticipó. De ahí saldrá el equipo que jugará la definición del Mundial.

Antes de la conferencia de prensa y a pocos metros, Lionel Messi participó en un salón contiguo de un evento organizado por la FIFA. Junto a él estuvieron Emiliano “Dibu” Martínez y Scaloni. Los entrevistadores fueron el tenista serbio Novak Djovokic, el jugador de la NFL Tom Brady y la estrella de la NBA Kevin Durant. En la previa de la gran final, los alrededores del Javits Center se vieron desbordados por miles de fanáticos que quieren estar cerca.

“Nos obligaron a entrenar en un horario que no queríamos, muy extraño y rápido, así que estamos enfocados en el descanso. Veremos cómo llegan. Hay jugadores que no están al 100%. Veremos qué equipo sacamos el domingo”, se quejó Scaloni antes del arranque de la conferencia.

Sobre el rival del domingo, evaluó: “Basan todo a través de la pelota, en eso somos bastante parecidos. España fue de menos a más y seguramente el último partido fue el mejor de todos. Los patrones de juego son a través del balón. Con algunos matices, pero pensamos más o menos parecido”.

Luego, resaltó: “Jugamos por nuestra gente, por nuestro país, por nuestra familia, por esa gente que está esperando ver a la selección. Recuperamos algo muy valioso, que es que la gente se siente frente al televisor y que un hincha de Boca y River, de Newell’s y Central, se den un abrazo. Lo vemos, lo sentimos, lo tenemos en cuenta. ¿Cómo no te va a emocionar? La unión es fundamental y esa sintonía está. La gente está con el equipo. Lo notamos, lo vemos y para nosotros es emocionante".

Cuando le preguntaron si Argentina tenía un plus al haber jugado una final con casi los mismos jugadores hace cuatro años, señaló: “Ellos también tienen jugadores que jugaron en grandes escenarios, que son figuras en sus equipos. Esto de la presión, cuando empieza a rodar la pelota, creo que el jugador se olvida, al menos los míos. Creo que son dos equipos que, cuando salen a la cancha, intentan hacer lo mejor. Pero no creo que sea fundamental que hayamos jugado ya una final”.

Antes de Martínez y Scaloni, hablaron en el mismo recinto el jugador español Rodrigo Hernández Cascante (conocido como Rodri) y el entrenador Luis de la Fuente. El DT del equipo europeo destacó las virtudes del su rival y la admiración por su colega argentino, a quien lo une una relación profesional (De la Fuente fue maestro de Scaloni en España) y afectiva. Cuando se cruzaron en una sala contigua se abrazaron y saludaron efusivamente.