Soledad Pastorutti será la encargada de interpretar las estrofas nacionales en la previa del partido decisivo en el MetLife Stadium.

La Sole será la encargada de cantar el Himno en la final

Soledad Pastorutti cantará el Himno Nacional argentino en la previa de la final del Mundial 2026, que la Selección argentina disputará este domingo ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La artista santafesina, una de las voces más representativas de la música popular argentina, fue elegida para uno de los momentos más emotivos de la jornada, minutos antes de que el equipo de Lionel Scaloni salga a buscar la cuarta estrella.

La elección de “La Sole” tiene un fuerte valor simbólico para el plantel y para los hinchas, ya que su canción “Brindis” se transformó en los últimos años en una especie de himno íntimo de la Selección argentina, especialmente durante el ciclo más exitoso de la historia reciente.

Soledad ya tiene experiencia en la interpretación del Himno Nacional en eventos deportivos de máxima exposición y su presencia en la final aparece como un guiño directo a la identidad nacional, al folclore y a la emoción popular que rodea al equipo argentino.

La cantante nacida en Arequito será la encargada de ponerle voz a la ceremonia previa, en un estadio que estará colmado por miles de hinchas argentinos y españoles para una de las finales más esperadas de los últimos tiempos.

Argentina llegará al partido decisivo después de eliminar a Inglaterra por 2 a 1 en semifinales, con una remontada inolvidable y otra actuación decisiva de Lionel Messi, mientras que España accedió a la final tras vencer a Francia.

El momento del Himno volverá a ocupar un lugar central en la previa, como ocurrió en cada partido de la Selección durante el torneo, con los futbolistas y los hinchas unidos en una de las escenas más fuertes del Mundial.

Con “La Sole” como voz elegida, Argentina tendrá una previa cargada de emoción antes de enfrentar a España por el título del mundo, en busca de una nueva página dorada para el fútbol nacional.

NA