El esloveno Slavko Vincic dirigirá la final del Mundial 2026. En 2020 fue detenido por presuntos vínculos con una red de prostitución y armas.

El prontuario de Vincic, árbitro de la final del Mundial: prostitución y tráfico de drogas

La designación de Slavko Vincic como el juez principal para la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España generó un fuerte impacto. Aunque posee una destacada trayectoria deportiva internacional, el esloveno quedó envuelto en un grave escándalo policial hace pocos años que casi termina con su carrera profesional.

El oscuro antecedente policial de Slavko Vincic en 2020

Fuera del ámbito estrictamente deportivo, la historia del colegiado cuenta con un capítulo sumamente polémico. En el año 2020, se encontraba en una cabaña en Bijeljina, Bosnia y Herzegovina, cuando fue arrestado por la Policía bajo graves cargos relacionados a la prostitución y el tráfico de estupefacientes.

En el operativo llevado a cabo en el lugar, las autoridades descubrieron a nueve mujeres, 26 hombres, 14 paquetes de cocaína, 10 armas de fuego, tres chalecos antibalas y más de 10 mil euros en efectivo. Según trascendió, el juez se encontraba comiendo junto a Tijana Maksimovic, presunta líder de la red delictiva.

A pesar de la gravedad del episodio, el árbitro negó rotundamente las acusaciones, asegurando que aceptar aquella invitación a almorzar fue su "mayor error" y que estaba en el lugar equivocado. Tras el confuso hecho, la Federación de Eslovenia lo respaldó de inmediato, catalogando la situación como un simple "malentendido" y permitiéndole continuar con su labor deportiva.

Su experiencia dirigiendo a la Selección Argentina

En el terreno de juego, el juez de 46 años cuenta con una carrera prácticamente intachable desde su nombramiento como internacional en 2010. Ya dirigió partidos de máxima exigencia europea, como la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund, y acumula una basta experiencia mundialista.

Para la Selección Argentina, su rostro trae un recuerdo particular: fue el encargado de arbitrar el debut de la Albiceleste en Qatar 2022, que culminó con una inesperada caída por 2-1 ante Arabia Saudita. Este domingo, acompañado en las bandas por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, buscará redimirse e impartir justicia en el evento más importante del planeta.