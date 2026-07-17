Tras la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, las redes sociales se llenaron de festejos, memes y cábalas. Sin embargo, hubo un pedido que rápidamente se convirtió en tendencia: que Lali Espósito vuelva a interpretar el Himno Nacional Argentino antes del partido decisivo frente a España.

"Que vuelva Lali": el pedido viral de los hinchas argentinos para la final

La cantante ya había protagonizado uno de los momentos más recordados de la final de Qatar 2022, cuando entonó el himno antes del histórico encuentro frente a Francia. Ahora, muchos fanáticos consideran que su presencia podría repetir la "cábala" que terminó con la consagración de la Scaloneta.

Apenas terminó la victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra en semifinales, comenzaron a multiplicarse las publicaciones con imágenes de la artista y mensajes como "¡Lali, calentá que entrás!", acompañados por miles de comentarios y reacciones.

Otros usuarios se sumaron con frases cargadas de humor, como "Sabés que sí", "Para vos, Dua Lipa", y distintas referencias futboleras que alimentaron el entusiasmo de cara al partido más importante del torneo.

La reacción de Lali

La cantante no permaneció ajena al fenómeno y respondió desde sus redes sociales con un escueto pero expresivo "LPM", publicación que rápidamente se volvió viral y acumuló miles de "Me gusta" en pocas horas.

Su reacción fue interpretada por muchos seguidores como una muestra de emoción ante el cariño recibido, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial de que vuelva a cantar el Himno Nacional en la final del domingo.

Mientras tanto, la ilusión argentina crece dentro y fuera de la cancha. En paralelo, Lionel Messi y Rodrigo De Paul compartieron una imagen juntos desde la concentración, reflejando el buen clima que se vive en el plantel de Lionel Scaloni antes del duelo frente a España.