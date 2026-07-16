Tras el triunfo de la Selección Argentina sobre Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026, una mujer que vive en Esquel recordó su vínculo con Lautaro Martínez en Bahía Blanca y compartió el amuleto que la acompaña desde el Mundial de 1978.

La vecina de Lautaro que celebró en Esquel y se aferró a una cábala del 78

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 desató una nueva celebración en Esquel. Luego de la victoria por 2-1 frente a Inglaterra, vecinos y familias coparon las calles con banderas, camisetas, bocinazos y cánticos para acompañar el sueño del bicampeonato.

En medio de los festejos, una historia llamó la atención. Una mujer que actualmente reside en Esquel contó que años atrás fue vecina de Lautaro Martínez en Bahía Blanca y recordó haberlo visto jugar al fútbol desde muy chico.

Con esa imagen todavía presente, aseguró que durante el partido esperaba el ingreso del delantero porque confiaba en que podía marcar la diferencia. "Lautaro Martínez era mi vecino allá en Bahía Blanca y siempre estaba jugando al fútbol. Así que mirá qué coincidencia, yo dije: 'que entre Lautaro, que le haga el gol', y entró nomás", relató con una sonrisa.

La cábala que lleva desde el Mundial de 1978.

La celebración también tuvo un símbolo especial. La mujer mostró un pequeño muñeco del Gauchito, la mascota oficial del Mundial Argentina 1978, que conserva desde entonces y que considera parte de su ritual para acompañar a la Selección en cada Copa del Mundo.

"Sí, del Mundial 78. En todos los mundiales estuve con esto y es la cábala para mí. Para la Argentina", expresó mientras exhibía el amuleto.

El triunfo frente a Inglaterra también la llevó a recordar otro de los grandes capítulos del fútbol argentino. "Maradona también le ganó a Inglaterra, así que ahora también le ganamos", comentó.

Con la final en el horizonte, renovó su confianza en el equipo dirigido por Lionel Scaloni y dejó un mensaje cargado de ilusión: "Vamos a alentar hasta el final. Vamos a salir campeones. Este año salimos".

Antes de volver a sumarse a la multitud que celebraba en las calles de Esquel, resumió su deseo con una frase que acompañó toda la entrevista: "Que siga la cábala".

Con información de EQS