"El Mundial en tu Barrio" tuvo otra masiva convocatoria

La municipalidad de Caleta Olivia llevó adelante el miércoles una nueva y exitosa edición de “El Mundial en tu Barrio” en el gimnasio Pancho Cerda del barrio Rotary 23.

Casi un millar de vecinos de todas las edades compartieron la transmisión televisiva en pantalla gigante del partido por la semifinal del ecuménico campeonato en el que la selección argentina se impuso por 2 a 1 a la inglesa.

La iniciativa, impulsada por la gestión del intendente Pablo Carrizo, quien estuvo presente como un hincha más, fue posible gracias al trabajo articulado de las distintas secretarías comunales y organismos que colaboraron en la organización, logística y acompañamiento de una jornada pensada para toda la familia.

El intendente celebró la masiva convocatoria y destacó el espíritu de unidad que se vivió durante toda la jornada manifestando que “estoy contento y emocionado por la concurrencia a una fiesta deportiva que se vivió con pasión y sufrimiento en este gimnasio”.

Asimismo, agradeció el compromiso del personal municipal y convocó a la comunidad a seguir acompañando a la selección argentina en la gran final que se jugará el domingo con el representativo de España.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Priscilla Jwanczyk, destacó el compromiso de todas las áreas involucradas y la importancia de generar espacios de encuentro para la comunidad. “Es una enorme satisfacción ver a tantas familias compartiendo esta propuesta. Cada área del municipio realizó un gran trabajo para que los vecinos pudieran disfrutar de una jornada cómoda, segura y gratuita. Ese es el espíritu de la gestión del intendente Pablo Carrizo: trabajar en equipo y estar cerca de la comunidad”, expresó.

A su vez, el secretario de Cultura, Deportes y Juventud, David Jones, agradeció el acompañamiento de la comunidad y de todo el personal que hizo posible una nueva edición de El Mundial en tu Barrio.

“Desde muy temprano todo el equipo municipal estuvo trabajando para recibir a los vecinos de la mejor manera. Queremos agradecer a cada una de las áreas municipales y también a las instituciones que se sumaron para que esta propuesta pudiera desarrollarse con total normalidad”, indicó.

Fuente: Prensa Municipal