Más de 60 mil hinchas festejaron la épica remontada de Argentina

La Policía desplegó unos 300 efectivos durante la celebración por la clasificación de Argentina en Comodoro. El balance oficial marcó tres personas demoradas dentro del dispositivo de seguridad, mientras que dos jóvenes fueron apuñalados en una pelea ocurrida fuera del perímetro del operativo.

La clasificación de la Selección Argentina convocó entre 60 mil y 70 mil personas en el centro de Comodoro Rivadavia y dio lugar a un amplio operativo de seguridad que, según el balance oficial, concluyó sin hechos de gravedad en el sector donde se desarrollaron los festejos.

El jefe de la Unidad Regional, comisario mayor Cristian Mulero, informó que el despliegue contó con alrededor de 300 efectivos pertenecientes a distintas dependencias policiales, entre ellas comisarías, Operaciones, Policía Comunitaria, Comisaría de la Mujer, Infantería, GRIM, Montada y Canes.

Durante la celebración, que se extendió hasta la medianoche, tres personas fueron demoradas. Un hombre en estado de ebriedad quedó aprehendido tras intentar agredir a otras personas, mientras que dos mujeres mayores de edad fueron demoradas luego de protagonizar una pelea.

"Calculamos que entre unos 60 y unos 70 mil personas se movilizaron al radio céntrico y sobre todo a la calle San Martín. Si bien esperábamos gran concurrencia, nos vimos sorprendidos por la cantidad de gente que se movilizó. Por suerte podemos decir que no tuvimos mayores inconvenientes", expresó Mulero.

El comisario también destacó que, dentro del área cubierta por el operativo, no se registraron daños contra la propiedad, hechos violentos ni denuncias por hurtos.

Fuera del anillo de seguridad, alrededor de las 20:30, efectivos de la Comisaría Primera intervinieron en una pelea ocurrida detrás del Museo Ferroviario. Dos hermanos de 18 años sufrieron heridas de arma blanca: uno recibió un corte en un glúteo y el otro una lesión en el abdomen. Ambos fueron trasladados al Hospital Regional, donde recibieron atención médica y quedaron fuera de peligro.

Según indicó Mulero, los jóvenes no aportaron mayores precisiones sobre lo ocurrido ni manifestaron intención de iniciar acciones legales. De acuerdo con la información reunida por la Policía, las lesiones se produjeron durante una riña con otros jóvenes de edades similares.

La desconcentración del público se desarrolló de manera ordenada y, cerca de la medianoche, la mayor parte de los asistentes ya se había retirado del centro de la ciudad.

En la madrugada también se registraron varios accidentes de tránsito sin personas lesionadas, todos protagonizados por conductores con alcoholemia positiva.

Además, cerca de las 21:30, personal de la Comisaría Tercera detuvo a un hombre en la intersección de Gerónimo Maliqueo y avenida Canadá, luego de que fuera denunciado por amenazar a otra persona con un arma de fuego. Tras interceptar el vehículo en el que circulaba, los efectivos hallaron entre sus pertenencias un arma de grueso calibre. El sospechoso permanece detenido a la espera de la audiencia de control de detención.