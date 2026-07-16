El siniestro se produjo en la zona alta de ese barrio y afectó a una vivienda de chapa. El difícil acceso al sector complejizó el trabajo de los bomberos.

Un incendio destruyó una casa en el barrio Jorge Newbery

Pasadas las 17 de este jueves, en un contexto de copiosa lluvia, bomberos voluntarios de Comodoro Rivadavia intervinieron en un incendio en la zona alta del barrio Jorge Newbery.

El siniestro afectó una vivienda de chapa ubicada en la zona de la calle Formosa, sobre el pasaje 13 de Diciembre.

Se trató de un incendio de importantes dimensiones, lo que generó gran preocupación entre los vecinos del sector ante la rápida propagación de las llamas.

Debido a la complejidad del acceso en la zona alta, se desplegó un importante operativo en el lugar.

Trabajaron activamente personal de Bomberos, Defensa Civil, efectivos policiales y una ambulancia de urgencia para brindar atención médica.

A la vez, se hizo presente una camioneta del municipio para coordinar las tareas de asistencia y control en el sector afectado.