Vacaciones de invierno con propuestas en toda la ciudad

La Secretaría de Cultura puso en marcha una agenda gratuita para las infancias y sus familias que se extenderá durante julio con talleres, espectáculos, cine, actividades recreativas y encuentros en distintos espacios de Comodoro Rivadavia.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Cultura, desarrolla durante el receso invernal una agenda de actividades gratuitas destinada a las infancias y sus familias. La programación comenzó el pasado fin de semana con las propuestas "¡Invernautas a jugar!" y "Vacaciones de Película", que incluyeron juegos, talleres y espectáculos.

La secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó que la iniciativa fue diseñada para acercar alternativas recreativas y culturales a distintos barrios de la ciudad. "Esta agenda de actividades fue ideada especialmente para las infancias, con propuestas gratuitas, accesibles y de calidad en distintos barrios de la ciudad. Para nosotros, es muy importante que cada niño y cada niña, sin excepción, pueda acceder a estos espacios de juego, arte y cultura junto a su familia, llevando el derecho a la cultura a cada rincón de Comodoro", expresó.

La programación continuará este jueves 17 de julio con una nueva edición de "Tardecitas Culturales", que se realizará de 17:00 a 20:30 en el Club Petroquímica. La jornada incluirá Bibliomóvil, Tiza Libre, talleres de bijouterie, guitarra y pintura, Corte Solidario, cine infantil, proyección de cortometrajes y la presentación de Cirquea2.

El sábado 18, de 15:00 a 20:00, el Centro de Información Pública (CIP) será sede de la "Reciclatón", una propuesta destinada a las infancias con talleres de reciclado, corte y confección, origami, pintura y juegos recreativos.

Ese mismo día, entre las 15:00 y las 18:00, el Centro Cultural albergará una nueva edición de "Pioneritos", encuentro que reunirá a distintas colectividades de la ciudad. Para participar será necesario realizar una inscripción previa al teléfono 297-5286857, correspondiente a la Dirección de Red Comunitaria. Los menores deberán asistir acompañados por un adulto responsable.

Las actividades continuarán el viernes 25 de julio en el Vagón del Museo Ferroportuario con "Vacaciones de película: cortos sobre rieles", que ofrecerá tres funciones de cortometrajes animados a las 15:00, 16:00 y 17:00, con capacidad para 30 personas por función.

El cronograma concluirá el sábado 26 en el CCK8 (Centro Cultural Km. 8). De 14:00 a 15:00 se desarrollará una propuesta literaria inclusiva con narración de cuentos infantiles, interpretación en Lengua de Señas Argentina, proyección en pantalla gigante, sonorización ambiental y ejemplares en sistema braille. Más tarde, de 17:00 a 18:00, se presentará "El vuelo de la melódica", un espectáculo que combina circo, teatro y música a cargo de Mandy y Chirimoya, de Indistinta Cía.