Lluvias: así estará el tiempo este jueves en Comodoro

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un jueves inestable en Comodoro Rivadavia, con lluvias durante gran parte de la jornada, una temperatura máxima de 11°C y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h por la noche.

La mañana comenzará con lluvias aisladas, una temperatura cercana a los 6°C y viento del oeste entre 32 y 41 km/h.

Por la tarde, las condiciones empeorarán con lluvias fuertes y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40 y el 70%. La temperatura alcanzará la máxima prevista de 11°C, mientras que el viento rotará al noroeste con intensidades de entre 13 y 22 km/h.

Durante la noche continuarán las lluvias fuertes, con una temperatura de 7°C. El viento soplará del sudeste entre 13 y 22 km/h, acompañado por ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Para quienes deban circular, se recomienda hacerlo con precaución debido a la posibilidad de calzadas resbaladizas y reducción de la visibilidad por las precipitaciones.