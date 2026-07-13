Comodoro tendrá un lunes con lluvias aisladas y ráfagas de hasta 50 km/h

La semana comenzará con precipitaciones durante la mañana y una temperatura máxima de 12°C. Las condiciones mejorarán hacia la tarde, aunque durante la noche volverá a intensificarse el viento con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Comodoro Rivadavia comenzará la semana con una jornada marcada por la inestabilidad durante las primeras horas del día y un posterior mejoramiento de las condiciones meteorológicas. Para este lunes 13 de julio se esperan lluvias aisladas durante la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo permanecerá parcialmente nublado.

Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, con una temperatura cercana a los 9°C. El viento soplará desde el sudoeste con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, por lo que el comienzo de la jornada estará caracterizado por condiciones frescas, húmedas y ventosas.

Con el transcurso de las horas se espera una disminución de la inestabilidad. Durante la tarde, la probabilidad de lluvias descenderá a valores de entre el 0% y el 10% y el cielo estará parcialmente nublado. En ese período se registrará la temperatura máxima del día, estimada en 12°C.

El viento también perderá intensidad durante la tarde y rotará hacia el oeste, con velocidades previstas de entre 13 y 22 kilómetros por hora, configurando el período con mejores condiciones meteorológicas de la jornada.

Hacia la noche, el cielo continuará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones. La temperatura descenderá nuevamente hasta los 9°C y el viento cambiará su dirección hacia el sudeste, con velocidades moderadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Sin embargo, durante las últimas horas del día podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, por lo que se recomienda tomar precauciones ante eventuales incrementos repentinos en la intensidad del viento.

De esta manera, Comodoro Rivadavia tendrá un lunes con lluvias aisladas durante la mañana, una máxima de 12°C y mejores condiciones hacia la tarde, aunque con un nuevo aumento del viento durante la noche.